Reglas para JEP se juegan la vida esta semana en el Congreso

Con la instrucción del presidente Juan Manuel Santos al ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que inicie conversaciones con el Centro Democrático y oiga sus dudas, el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza una semana en el Senado que podría ser decisiva para su futuro.



A las 10 a. m. de este lunes está citada la plenaria del Senado para abordar nuevamente el tema, que provocó un intenso pulso político la semana pasada entre quienes defienden la integridad de la iniciativa y los partidos políticos que están planteando cambios.

El propósito de este proyecto de ley es dar las reglas de funcionamiento para que los magistrados de la JEP comiencen a trabajar en forma y puedan avanzar en el juzgamiento de excombatientes y militares señalados de crímenes atroces.



Pese a su trascendencia, las nuevas mayorías partidistas alrededor del presidente electo, Iván Duque, metieron el proyecto en el congelador y no les han bastado las aclaraciones jurídicas de la Corte Constitucional para avanzar en su aprobación.



En este grupo de partidos están el Centro Democrático, el partido de Duque; los partidos Conservador y Cambio Radical y un sector mayoritario de ‘la U’.



La semana pasada, la Corte Constitucional desvirtuó algunas dudas jurídicas que tenía este bloque alrededor de la norma, pero queda el componente político y los cambios de fondo que se quieren hacer en el modelo de justicia transicional, los cuales serán el plato fuerte de las sesiones de esta semana.

Lo jurídico

A este bloque de partidos no le bastó el comunicado de prensa que emitió la Corte Constitucional en el que explicó que el trámite de este código de procedimiento “no depende” de la ley estatutaria de la JEP que está pendiente de su revisión.



Para Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, las cortes “se pronuncian es a través de sentencias o fallos” y no de comunicados de prensa.



“Creemos que el procedimiento de la JEP sí es necesario, pero también que no les falta la razón a quienes manifiestan que mientras no exista el pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, mal haríamos en adelantar un procedimiento para una ley que no existe”, afirmó Motoa.

Los cambios

Más allá de lo jurídico, varios senadores de los partidos que se están uniendo a Duque han expresado su deseo de realizar algunas modificaciones a este modelo de juzgamiento, las cuales, por lo manifestado en el Congreso, no serían menores.



La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, por ejemplo, ha dicho que para su partido los miembros de las Fuerzas Armadas “no pueden estar en esa jurisdicción porque la manera como fueron elegidos los jueces no da garantías”.



Pero el asunto va más allá. Tras la reunión de empalme entre Duque y Santos, el mandatario saliente afirmó que uno de los propósitos de los uribistas y sus aliados alrededor de la JEP es la creación de una “sala especial” para los uniformados.



Santos manifestó que en su cita con Duque le dijo que los militares “no quieren eso” porque “los expone” a que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia “y venga por ellos”.



Adicionalmente, estos partidos quieren que se les niegue la participación en política a los excombatientes de las Farc hasta que no hayan saldado sus deudas con la justicia de paz.

El ministro Rivera comparó la actitud de los senadores con la de los representantes a la Cámara, corporación en la que la iniciativa ya fue aprobada.



“Hay senadores que están votando en contra de sí mismos porque hace un año votaron una reforma constitucional que le dio vida a esta jurisdicción y que, entre otras cosas, señaló la ruta para aprobar sus normas de procedimiento. Están siendo absolutamente incoherentes”, dijo Rivera, quien señaló a congresistas conservadores, de ‘la U’ y de Cambio Radical.



Sin embargo, sus palabras no parecen haber inquietado mucho al bloque mayoritario que desde la semana pasada tiene frenada la norma en el Senado y que se prepara para sacar toda su artillería política desde mañana en esta corporación.



