El de Macías, un discurso que se llevó aplausos y rechazos

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, pronunció en la tarde de este martes un discurso cargado de críticas a la administración de Juan Manuel Santos. Mientras celebró con vehemencia la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño como un gran triunfo del partido Centro Democrático, del que hace parte, hizo una lista de las "cifras más preocupantes de la historia", con las que según él, recibe el país el presidente electo.

Macías inició el discurso elogiando al expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como uno de "los hombres más importantes de la política colombiana".



Cada vez que mencionó el nombre del exmandatario, quien se encontraba sentado junto a su esposa, Lina Moreno, en las sillas designadas para los congresistas, fue aplaudido y ovacionado.



Cuando hablaba y minutos después de haber dado el discurso, varios de sus compañeros de bancada celebraron en redes sociales sus palabras.



"Me encantó el discurso del presidente del Congreso @ernestomaciast. Es necesario un balance de cuentas antes de empezar. Que el país sepa lo que recibe el nuevo presidente @IvanDuque", trinó la senadora Paloma Valencia.



Sin embargo, esas palabras de Macías causaron tanta molestia entre congresistas de otros partidos, que varios de ellos decidieron retirarse de la Plaza de Bolívar como Roy Barreras, Alexander López y Katherine Miranda.



Esta última, del partido Verde, afirmó en su cuenta de Twitter: "Ante la infamia y mentiras de @ernestomaciast me retiré del acto de posesión de @IvanDuque. Pésimo mensaje para el país. El presidente del Senado no me representa".



Iván Cepeda trinó, al finalizar todo el evento: "sectario y mentiroso el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías. Dudo que nos brinde garantías para ejercer la oposición. Su mediocridad contrastó con el discurso del presidente Duque, quien invitó a un diálogo constructivo. Esperamos que cumpla ese propósito".



Por su parte, Carlos Fernando Galán, dijo que para que los colombianos crean en el discurso de reconciliación de Duque "el Presidente debe desmarcarse de la actitud mezquina y camorrera de Macías y sus similares".



Claudia López, excandidata vicepresidencial, afirmó que Macías no solo "logró avergonzar al Senado", sino que "dejó en segundo plano a Duque". También dijo que no cree que "el uno conociera el discurso del otro".





ELTIEMPO.COM