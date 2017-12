‘¿Cuál acto legislativo? Si el acto legislativo no existe’: Cepeda

“¡Cuál acto legislativo, si acto legislativo no existe?”. Con esta frase, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió el miércoles a quienes, a través de la vía judicial, intentan darles vida a las 16 curules de paz.



Cepeda habló en Manizales en el marco del séptimo Encuentro Regional por la Reconciliación, en el que reiteró que el proyecto que crea estos escaños fue archivado por el Senado.



Las llamadas “curules para las víctimas” son objeto de una profunda controversia jurídica y política que amenaza con extenderse por un buen tiempo.

El último recurso fue una tutela que falló un juez de Bogotá que ordenó al Senado publicar el texto del proyecto que las crea para que pase a su control constitucional y, si supera el paso, entre en vigencia.



Frente a esto último, Cepeda dijo que a “nadie se le puede obligar a hacer algo más allá de lo que no existe” y que por eso publicó todo el trámite del proyecto, incluyendo la “certificación de que no alcanzó los votos” en la plenaria del Senado y que por eso fue archivado. “Se cumplió con la publicación que pidió la juez”, dijo.

Recordó que durante la votación de esta iniciativa no hubo apelación.



Cepeda dijo que las víctimas deben ser “elegidas por las víctimas” y que para ello se creó una subcomisión de todos los partidos políticos que trabaje en esa dirección.



El propósito es encontrar una vía que permita que estos 16 representantes a la Cámara sean elegidos en marzo del próximo año y por los más de nueve millones de afectados por el conflicto armado. Con esta propuesta, el senador busca salvar estas 16 circunscripciones de paz, un acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Descentralización

La descentralización de lo público fue otro de los puntos que se tomó el miércoles el encuentro, en Manizales.



La necesidad de trabajar desde las regiones y fortalecer la institucionalidad local ha sido la conclusión general en estos encuentros, realizados por el Senado y EL TIEMPO.



El gobernador de Caldas, Guido Echeverri, dijo que este tipo de espacios permiten recoger la realidad de las regiones.



“Habla muy bien de la necesidad de profundizar estos diálogos para que entendamos particularmente cómo el Estado debe actuar en concordancia para lograr la reconciliación”, aseguró.



La personera de Manizales, Tulia Hernández, dijo que la institucionalidad de las autoridades locales es muy débil y que por eso se debe recuperar la confianza para acelerar procesos como el de la restitución de tierras. “Hay sectores diferentes que están ocupando los predios rurales”, dijo.



Para Luis Eduardo Morales, representante de la Unidad de Víctimas en el Eje Cafetero, “la falta de poder articular de manera expedita todos los recursos dificulta lograr” las acciones para el proceso de restitución de tierras y otros de reconciliación de las víctimas.



POLÍTICA