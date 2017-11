Se calienta investigación en Congreso por corrupción en Corte Suprema

La investigación que desarrolla la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los supuestos sobornos de algunos congresistas a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia está a punto de tomar otro rumbo.



Uno de los dos investigadores del caso, Edward Rodríguez, amenazó este martes con renunciar al proceso si no se resuelve pronto una recusación, o solicitud de que se retire de la investigación, que se interpuso en su contra.

“Si este miércoles no se toma una decisión, muy posiblemente renunciaríamos a ese proceso. No podemos seguir dilatando el caso o prestándonos para dilaciones”, aseguró Rodríguez.



Su anuncio se dio luego de que la Comisión, por segunda vez consecutiva, no tomara una decisión sobre la validez o no de esta recusación, presentada por el exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, uno de los investigados.



Este recurso frenó el avance de la investigación, a la cual solamente le falta la presentación de un escrito –ante la misma Comisión de Acusación- en el que se pida acusar a los investigados ante la plenaria de la Cámara o archivar el caso.El otro representante investigador, Fabio Arroyave, también fue recusado por Bustos.

