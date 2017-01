Las disidencias de las Farc no tendrán penas alternativas: Gobierno

El Gobierno Nacional envió este viernes al país un parte de tranquilidad al reiterar que en el proyecto de reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no se contemplan beneficios para las disidencias de las Farc.

El Gobierno insistió en que los irregulares que se hayan marginado de esta guerrilla no podrán acceder a los tratamientos penales especiales que están previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y, en particular, en la JEP. (Lea también: Corte modificará su reglamento para estudiar leyes vía 'fast track')

En una declaración oficial, el Gobierno señaló que los beneficios están sujetos a la dejación de la totalidad de las armas, que, a su vez, se deben entregar a las Naciones Unidas en las zonas veredales.

Para participar en este proceso, explicó el Gobierno, es necesario también acreditar la pertenencia a la organización. Y para esto, el combatiente debe estar en una lista hecha por las Farc.

El Gobierno dijo que las disidencias de las Farc no cumplen ninguna de estas condiciones, por lo que no pueden acceder a los tratamientos especiales.

Así mismo, el Gobierno recordó que cualquier delito que cometan los miembros de las Farc después del 1.° de diciembre del 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, “no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial. Por el contrario, les caerá todo el peso de la ley”. (Además: Excombatientes no podrían contratar con el Estado)

La JEP forma parte de las iniciativas que se tramitan en la actualidad por la vía rápida en el Congreso. Precisamente, durante la discusión, el pasado miércoles, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el fiscal Néstor Humberto Martínez pidió despejar cualquier duda al respecto.

Según el Fiscal, en la iniciativa había zonas grises que incluso podrían dar lugar a que los miembros de las disidencias le sacaran el cuerpo a la extradición.

El Gobierno, sin mencionar al Fiscal, divulgó este viernes el comunicado. Como están hoy las cosas, se prevé entonces que la JEP avance la próxima semana en plenaria. Por tratarse del fast track, solo se requieren cuatro debates y no ocho.

POLÍTICA