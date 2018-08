Primer 'round' entre uribismo y oposición en el Congreso

El proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el detonante que provocó este miércoles una fuerte discusión entre el Centro Democrático, partido de gobierno, y la oposición, en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El debate sobre falsos testigos al que estaba citado el Gobierno Nacional, que no asistió, se convirtió en un juicio político del caso jurídico que tiene el alto tribunal en contra del exmandatario.



Inicialmente tomaron la palabra la senadora Paloma Valencia y el representante Samuel Hoyos, ambos del Centro Democrático, quienes se reafirmaron en la inocencia del expresidente Uribe y aseguraron que el exmandatario es "víctima de falsos testigos" y pidieron respeto por la "presunción de inocencia" de Uribe.



Como durante la intervención se hizo mención al senador Iván Cepeda, este tuvo derecho a una réplica



El debate subió de tono cuando el senador Cepeda, principal acusador de Álvaro Uribe en este proceso, aseguró ante la plenaria que el expresidente tiene relación con el 'clan de los Gallón Henao'.



“Cómo es posible que Uribe y su hermano tengan una relación comercial con el clan tenebroso de los Gallón Henao. Uribe es amigo íntimo de Santiago Gallón Henao, duele, pero es la verdad”, dijo.

El hecho causó gran malestar en la bancada del Centro Democrático, lo que provocó la interrupción del debate por algunos minutos mientras se calmaban los ánimos.



Durante toda la sesión los uribistas sostuvieron letreros que decían: 'falsos testigos manipulan la justicia'.



El malestar de la oposición vino por cuenta del desvío en la temática del debate, pues aseguraron que este había sido citado para hablar de falsos testigos y no del caso de Uribe.

"Fuimos citados para hablar de falsos testigos, no de casos particulares, no estamos obligados a permanecer en un debate diferente al que fuimos citados", expresó el representante del Polo Germán Navatas Talero.



En el mismo sentido se pronunció la representante de Colombia Humana Ángela Robledo, quien pidió "respeto por la plenaria" y llamó a no usar estos espacios para hacer juicios políticos a los demás congresistas.



POLÍTICA