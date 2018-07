Implementación de la paz, desafío del nuevo Congreso

Este viernes un nuevo Congreso tomará posesión del Capitolio con el reto mayúsculo de comenzar a escribir una nueva página en la historia política del país, en la que la consolidación de la paz y la economía se asoman como los grandes retos para enfrentar.

En el cuatrienio que se inicia para el Congreso y para el nuevo gobierno son muchos los asuntos que tendrán que pasar por manos de los 280 congresistas que asumirán sus cargos. Pero aclimatar un proceso de paz que el saliente gobierno deja con grandes asuntos por resolver y muchas dudas en la opinión y estabilizar las finanzas públicas, con una inevitable reforma fiscal, son los temas más urgentes que tendrán que abordar estos legisladores.



El primer punto que se espera abordar es el de la paz, tanto en el desarrollo de los acuerdos con la exguerrilla como en los “ajustes” anunciados por los uribistas y sus aliados. Ese fue uno de los principales temas de campaña y sigue de primero en la agenda del nuevo gobierno.



Dentro de este apartado, un primer propósito de algunos sectores es si se posesionan o no los 10 exguerrilleros (5 en Senado y 5 en Cámara) que hacen parte del partido político Farc y que, según el acuerdo, deben asumir sus escaños este viernes.

EL TIEMPO pudo establecer que algunos sectores les han hecho saber a personas cercanas al partido Farc que sería mejor esperar a ver qué decisiones toma la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuanto a sus condenas por delitos de lesa humanidad, antes de posesionarse.



Si bien el presidente Duque y el uribismo en general son declarados enemigos de que estos congresistas asuman sus curules antes de pagar por sus crímenes, el presidente entrante le dijo a El País de España, esta semana, que dentro de lo que hay que “corregir” del acuerdo está “que se pueda garantizar que el partido Farc mantenga su representación en el Congreso, pero si alguno de sus miembros es condenado por crímenes de lesa humanidad, debe salir del Congreso y ser reemplazado por otro”.



“Lo que nosotros estamos diciendo es que si las condenas se ratifican tendrán que salir del Congreso, pero el partido Farc podrá reemplazar esa persona por otra que no tenga deudas con la justicia”, explicó Duque. En este tema todo indica que el presidente electo intenta modular su discurso de campaña.



Desde el punto de vista jurídico, impedir la posesión de estos congresistas no se ve fácil. Un camino sería que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ratifique sus curules, pero nadie de ese tribunal lo ha manifestado.



Si el CNE declara la elección de los exguerrilleros, las mesas directivas de Senado y Cámara tendrán que posesionarlos. Esta semana, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, explicó que congresista que no se presente en los 8 días siguientes al 20 de julio para posesionarse debe ser reportado al Consejo de Estado y perdería su investidura.



Si llegara a darse este bloqueo esto supondría un nuevo fracaso en el ingreso de jefes de esta exguerrilla a la política. No hay que olvidar que luego de firmar el acuerdo de paz –pese a haber dejado las armas–, el partido Farc tuvo que declinar la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño y en las elecciones legislativas apenas superó los 80.000 votos. Pero, además, el acuerdo con las Farc tiene otros aspectos por reglamentar como el capítulo de tierras, que va a generar grandes controversias en el Capitolio.

Reforma fiscal

El otro reto del nuevo Congreso será el trámite de la reforma fiscal o tributaria que Duque ha anunciado. Estas nuevas normas son uno de los soportes claves de la economía y se fundamentarán, como lo ha dicho Duque, en “un sistema tributario más simple y eficiente”.



Organizar las finanzas del Estado, lo que tiene un gran impacto en toda la economía, es un asunto inaplazable para el nuevo Congreso y para el gobierno entrante.



Pero esta semana, en su primera reunión con alcaldes, el presidente elegido anunció que esta reforma fiscal será “en el próximo año” y que su “coequipero” en ella será el ministro de Hacienda designado, Alberto Carrasquilla.



En la agenda del arranque del Congreso habrá otros temas, como la elección del siguiente contralor, antes del 20 de agosto, y del Consejo Electoral, en septiembre, al igual que una reforma pensional y otra del sistema de regalías, en las cuales se comenzarán a medir las fuerzas que acompañarán al nuevo gobierno y las que se opondrán.

Farc: novedad, pero sin peso

Una de las principales novedades del nuevo Congreso será la llegada de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara del partido Farc, según quedó consignado en el acuerdo de paz.



Aún sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya hecho la declaratoria de la elección de estos congresistas, el posible arribo de algunos de ellos ya levantó ampolla en algunos sectores, como fue el caso de Jesús Santrich.



Sobre Santrich existe un pedido de extradición por su supuesta relación con una red de narcotráfico luego de firmado el acuerdo de paz. Este hecho lo tiene detenido y, para algunos expertos, no podría asumir su escaño.



Otra gran incógnita es Iván Márquez, elegido senador, pero que tras la detención de Santrich se recluyó en la zona de Miravalle (Caquetá), junto con su compañero de armas conocido como ‘el Paisa’. No se sabe si se posesionará.



Pese a la novedad que constituye la llegada de los exguerrilleros de la Farc al Congreso, se prevé que su peso en el Capitolio sea mínimo. Se trata de 10 congresistas entre 280, lo que les quita la fuerza para sacar adelante iniciativas por sí solos.

