Curules de paz, a un paso de ser aprobadas en el Congreso

09 de noviembre 2017 , 12:03 a.m.

En medio de una incertidumbre permanente por el escaso quorum, que la mayor parte del tiempo estuvo sobre el límite mínimo, la plenaria de la Cámara avanzó en la discusión sobre el proyecto que crea 16 curules adicionales en esa corporación, que se otorgarán a organizaciones sociales y víctimas del conflicto.

La idea del proyecto, que reforma de manera transitoria la Constitución, es que durante ocho años, contados a partir del 2018, haya 16 circunscripciones especiales de paz, que estarán ubicadas en las zonas más afectadas por la violencia.



A estos 16 escaños en la Cámara solo se podrán postular candidatos provenientes de organizaciones sociales y víctimas del conflicto que hagan parte de estas zonas, según lo acordado en La Habana.

Es una disposición absurda, pues los habitantes de las cabeceras municipales también vivieron el conflicto FACEBOOK

Uno de los principales puntos aprobados, pero que fue objeto de fuerte debate entre los representantes del Centro Democrático y los legisladores afines al acuerdo de paz, es el que excluye de la votación de estas circunscripciones a las cabeceras municipales de las zonas más golpeadas por el conflicto.



Es decir, en un municipio como Bojayá, que hace parte de las circunscripciones de paz, los habitantes del casco urbano no podrán votar por los candidatos a estas curules transitorias, solo lo podrán hacer los pobladores de la zona rural del municipio.



“Es una disposición absurda, pues los habitantes de las cabeceras municipales también vivieron el conflicto y son víctimas”, aseguró el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático.



De inmediato Albeiro Vanegas, de ‘la U’, ripostó con contundencia a la posición del uribismo y expresó que es en las zonas rurales donde “están los campesinos”, que son “las mayores víctimas del conflicto”.



Luego de una intensa discusión, que se prolongó por cerca de dos horas, la disposición no se pudo modificar: en las cabeceras municipales no se podrá votar por los candidatos a las curules transitorias.

Partidos tradicionales

La iniciativa ha sido objeto de polémica en varios sectores que creen que las Farc y algunos partidos podrían copar esos espacios y quieren incorporar la mayor cantidad de seguros para evitarlo.



Sin embargo, la discusión sobre este punto subió de tono luego de que, en un airada intervención, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, pidió que los partidos políticos que ya tienen representación en el Congreso y el partido Farc puedan también competir por las curules especiales.



“Las víctimas en sí no se pueden organizar, porque no son un partido político (…) Esto va a ser una gran farsa, no nos engañemos; que estas subregiones tengan representación en el Congreso es válido, pero que los señores de las Farc y los dueños del narcotráfico pongan representantes en el Congreso es completamente inaceptable”, expresó Lara.

Las víctimas en sí no se pueden organizar, porque no son un partido político (…) Esto va a ser una gran farsa, no nos engañemos FACEBOOK

En tono enérgico manifestó que el “antídoto” para este riesgo es que los partidos políticos avalen a las víctimas y respondan ante la autoridad electoral por ese aval que van entregar, pero “no unas asociaciones etéreas que fundará el bandido que opera en el Catatumbo o en el sur de Bolívar”.



La propuesta del presidente de la Cámara tuvo la acogida inmediata del Centro Democrático. “La propuesta del representante Lara es sensata, no puede ser que esas curules sean para los bandidos de las Farc”, dijo el representante uribista Álvaro Hernán Prada.



El discurso de Lara caldeó los ánimos. “El ladrón juzga por su condición, cómo van los partidos tradicionales a usurpar estas curules que son para las víctimas”, dijo Angélica Lozano, de la Alianza Verde.



Por su parte, Alirio Uribe, del Polo, acusó a Lara de querer “desnaturalizar” el debate, pues estas curules “son para las víctimas”.



Después de casi una hora de discusión sobre este punto, la plenaria de la Cámara rechazó la propuesta de Lara, por lo que ni los partidos que ya tienen participación en el Congreso ni el partido Farc podrán obtener estas curules.



La iniciativa seguirá en discusión este jueves, cuando se espera que sea aprobada en último debate.



