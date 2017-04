Temen que pandillas se conviertan en organizaciones criminales mayores

19 de abril 2017 , 08:01 a.m.

Un crudo balance sobre el pandillismo en Colombia se presentó en la noche de este martes en el Senado, en medio de un debate de control político sobre el tema.



Los senadores Hernán Andrade (Partido Conservador) y Antonio José Correa (Opción Ciudadana) decidieron ponerle la lupa al tema y para ello citaron a varios funcionarios de alto nivel del Gobierno, los cuales delegaron en sus subalternos su participación en el debate.



De acuerdo con Andrade, uno de los temas más “preocupantes” es que “las pandillas hagan el tránsito hacia organizaciones criminales de mayor nivel”.

Correa presentó varias cifras sobre este fenómeno tomadas de diferentes autoridades nacionales y locales, entre las cuales se conoció que “el 65 por ciento” de los integrantes de las pandillas “son menores de edad”.



En ese sentido, Correa afirmó que sus miembros están “fundamentalmente entre los trece y los veinticinco años” y que estos grupos están “siendo utilizados para la comercialización de la droga”.



El congresista afirmó que “según las secretarías de gobierno de las principales ciudades existen 537 pandillas en el país”, pero que la Policía Nacional sostiene que “hay 147”.



“No sabemos de verdad cuántas pandillas hay porque cada actor tiene su propia estadística. Si no tenemos un dato de cuántas existen, ¿qué importancia real le vamos a dar a este problema?”, se preguntó.



El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, habló sobre la relación de las pandillas con el narcotráfico y el narcomenudeo y dijo que se requiere “una política pública integral” para atacar esta problemática.



“El mayor énfasis que tiene que hacer el Estado es en la prevención del pandillismo y del narcotráfico”, afirmó Martínez, quien presentó una radiografía de lo que ha hecho la entidad a su cargo contra los grupos relacionados con la industria de la droga.



Al final del debate, los dos citantes -Andrade y Correa- agradecieron la presencia de delegados del Gobierno Nacional, pero lamentaron que no hubieran asistido funcionarios de alto nivel.



“Hoy el Gobierno está como el avestruz, con la cabeza agachada frente al aumento de las cifras del narcotráfico”, dijo Andrade, mientras que Correa notó que es “sorprendente que Gobierno no asista” a debates de control político.



“Hoy el congreso ha sido irrespetado”, dijo.



