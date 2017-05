Extradición con EE. UU. enfrentó al Gobierno con la oposición

La canciller, María Ángela Holguín, realizó el martes una sólida defensa del mecanismo de la extradición entre Colombia y Estados Unidos y explicó las razones por las cuales esta fue solicitada en el caso del exministro Andrés Felipe Arias.

La argumentación de la Ministra de Exteriores se dio en la plenaria del Senado, en medio de un debate de control político citado por la bancada del Centro Democrático.

El debate había sido aplazado una semana debido a que la Canciller se encontraba cumpliendo compromisos propios de su cargo en Lima (Perú) en un evento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Los cuestionamientos del Centro Democrático al Gobierno Nacional hacen parte de la estrategia uribista para tratar de demostrar la inocencia del exministro Andrés Felipe Arias, quien actualmente está pendiente de una decisión judicial estadounidense de la que dependerá su extradición a Colombia o la posibilidad de que reciba asilo en el país del norte.



De acuerdo con la Canciller, en el debate sobre el tratado de extradición con Estados Unidos “ha habido mucha desinformación y al país no se le puede desinformar de esa manera”.



La ministra explicó que aunque en Colombia las leyes que amparaban ese convenio fueron declaradas “inexequibles”, se aplican otras vías jurídicas para usar el instrumento.



“En Estados Unidos ese convenio sí está vigente y en el caso colombiano nos regimos por el Código de Procedimiento Penal, y eso nos pasa no es solo con Estados Unidos, sino con Alemania y con todos los países con los que no tenemos tratado de extradición”, afirmó Holguín.



Agregó que, adicionalmente, la Corte Suprema y los jueces de ejecución de penas le preguntan constantemente qué ha pasado con esa extradición, la cual busca que Arias cumpla en Colombia la condena a la que fue sentenciado.



“No soy yo ni es la Cancillería, son la Corte Suprema y los jueces de la República ¿Qué hago con los requerimientos de ellos? ¿Los boto a la caneca?”, les respondió Holguín a los uribistas.

Estrategia uribista

Los argumentos uribistas para cuestionar este procedimiento corrieron por cuenta del senador Alfredo Ramos, quien acudió a notas verbales de la Cancillería y habló de una “persecución” del Ministerio de Exteriores a la “oposición política en Colombia”.



Uno de los principales argumentos que esgrimió Ramos es que el hecho de que el tratado de extradición entre ambas naciones haya sido declarado “inexequible” en Colombia, hace que este “no se pueda aplicar”.



Según el senador Ramos, la Canciller “le mintió sin pena al gobierno de Estados Unidos” al solicitar la extradición de Andrés Felipe Arias “con base en un tratado de extradición que no está vigente”.



“¿Por qué a Arias, que fue uno de los principales opositores a las zonas de despeje, lo quieren traer acá, cuando él ha sido amenazado por las Farc y es víctima de persecución por parte de este gobierno?”, se preguntó el congresista.



