Duro enfrentamiento entre Horacio Serpa y alcalde de Bucaramanga

El senador del Partido Liberal, Horacio Serpa, y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tuvieron este lunes un encendido debate público, lleno de reclamos y sátiras por el poder en las entidades públicas santandereanas.

El alcalde había arremetido hace unos días no solamente contra Serpa, a quien anunció que derrotará, sino en contra de todo su partido.



“Lo importante es derrotar a toda esa maquinaria liberal que llevó a Bucaramanga hasta lo más perverso de lo que es la administración pública, derrotemos la politiquería, derrotemos a Serpa”, afirmó Hernández.



El alcalde de Bucaramanga es un septuagenario hombre de negocios, dedicado especialmente a la construcción, que en las últimas elecciones logró hacerse al primer cargo de la ciudad criticando a los políticos tradicionales y ahora parece decidido a declararle "la guerra" a Serpa, el político con más tradición en esa parte del país, pues ha sido candidato presidencial en tres ocasiones y en la actualidad es codirector del Partido Liberal.



Serpa le respondió airado con expresiones calientes como "derrotarme con su poder y con su dinero, no es ninguna gracia", "usted no tiene propósitos de gobierno", "a usted solo le interesa la chabacanería".



Le recordó, además, a su nuevo enemigo político, cuando como contratista frecuentaba los despachos de los concejales, del alcalde y del mismo Gobernador, en busca de prebendas.



Le puso de manifiesto que, incluso, lo visitó a él como gobernador, en busca de favores.



Serpa le dijo al alcalde de Bucaramanga que volverá al Senado y que luchará con todas sus fuerzas para seguir en el Capitolio: “Sé que con su advertencia pública (la del alcalde) tratará de engañar a sus gobernados, hasta de obligarlos y sobornarlos, para que no contribuyan a mi elección”.



“Usted en forma desconsiderada estropea a los concejales liberales de Bucaramanga, porque no se tragan enteras sus equivocadas propuestas”, añadió el congresista.



Para Serpa, lo que hace Hernández es pregonar “infamias contra el Partido Liberal”, por lo que lo invitó a que desarrolle los programas de Gobierno que no ha cumplido.



“Usted no tiene propósitos de gobierno. Usted no ha cumplido con la construcción de las 40.000 viviendas que ofreció a los pobres para que votaran a favor de su candidatura a la Alcaldía, como con cinismo lo reconoció públicamente. Ni tampoco está ejecutando los compromisos del Plan de Desarrollo. En su gobierno se han desmejorado las cifras de empleo y de lucha contra la miseria que fueron características de nuestra capital”, afirmó el senador.



