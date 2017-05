Cámara, el escollo para el referendo de adopción gay

La limitación para que solteros y divorciados adopten en Colombia parece haber puesto en aprietos el proyecto de ley que convoca un referendo para que las parejas del mismo sexo no accedan a esta posibilidad.

La iniciativa, según su autora, la senadora liberal Viviane Morales, sería debatida y votada el miércoles en su tercero de cuatro debates, en la Comisión Primera de la Cámara.



Al rechazo que ha generado el proyecto entre algunos sectores de opinión se unió el lunes el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que “la forma como están presentando el debate es tergiversado y mentiroso”, y anunció que pedirá votarlo “negativamente”.



El propósito del proyecto es convocar un referendo en el que los colombianos decidan que la adopción se debe limitar a parejas conformadas por hombre y mujer. Esto, sin embargo, excluiría también a solteros y divorciados.

Lo cierto es que no existe ningún concepto científico que diga que un niño criado por una pareja del mismo sexo será homosexual FACEBOOK

TWITTER





Este último punto parece haber puesto a pensar a varios de los 35 representantes de la Comisión Primera de Cámara sobre la conveniencia de acompañar la iniciativa.



El representante liberal Harry González afirmó que no ha decidido nada al respecto, pero agregó que “el proyecto venía con buen ambiente para ser aprobado hasta que se dio una audiencia pública en la que se escucharon varios testimonios de solteros que habían adoptado con éxito. Ahí varios representantes empezaron a estudiarlo con mayor detenimiento”.



Óscar Bravo, conservador, anunció su voto negativo y dijo que conoce “solteros que han adoptado y sus hijos son felices”.



Agregó que si el referendo fuera “solamente” para prohibir la adopción en parejas gais, “hasta de pronto lo acompañaría. Vamos a tratar de votar en bancada, pero creo que el partido se dividirá”, dijo.



El representante a la Cámara por ‘la U’ Bérner Zambrano dijo que su bancada decidirá hoy sobre el tema, “pero lo cierto es que no existe ningún concepto científico que diga que un niño criado por una pareja del mismo sexo será homosexual”.



Por los lados del uribismo, el representante Edward Rodríguez aseguró que este martes se tomará una decisión y anunció que les propondrá a sus compañeros que, en caso de que haya referendo, “se elimine la posibilidad de que los solteros no puedan adoptar. Eso me parece discriminatorio”.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que mañana desplegará una ofensiva muy fuerte para que el proyecto se hunda y que recordará los argumentos que expresó en una carta a la célula legislativa, es decir que la iniciativa es “inconstitucional” e “inconveniente”.

​

POLÍTICA