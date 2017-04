Robledo criticó y Fiscal respondió por escrito en debate a Odebrecht

Durante más de dos horas, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, intervino anoche en el debate sobre el escándalo de Odebrecht, durante la plenaria del Senado, en la cual lanzó duras críticas a diversos sectores del país.

Aunque el principal eje de sus cuestionamientos era el fiscal Néstor Humberto Martínez, también cuestionó al Grupo Aval, al empresario Luis Carlos Sarmiento, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al exvicepresidente Germán Vargas y al expresidente Álvaro Uribe.



El escándalo de la brasileña Odebrecht, que se según el Departamento de Estado Unidos sobornó a oficiales de 11 países, extendió un manto de dudas sobre funcionarios de los gobiernos de Uribe y Santos.



Entre los contratos sobre los que las autoridades están investigado los supuestos sobornos de Odebrecht están la Ruta del Sol II y un consorcio llamado Navelena, el cual buscaba el mejoramiento de las condiciones de navegavilidad del río Magdalena.

El fiscal Martínez estaba invitado, pero se excusó de asistir al debate, ya que era “sobre asuntos que son objeto de investigación penal por parte de la Fiscalía”.



En todo caso, Martínez hizo llegar a la Secretaría del Senado 17 respuestas a las acusaciones de Robledo, a las que calificó de “mentiras” y que desvirtuó una por una.

Robledo ha pedido en varias ocasiones al fiscal Martínez que se declare “impedido” para avanzar en las investigaciones sobre este caso por considerar que el jefe del ente acusador prestó servicios profesionales a varios supuestos beneficiarios de los dineros de la firma brasilera.



En este sentido, Robledo afirmó este martes que “la plata de Odebrecht suena en los bolsillos del fiscal” Martínez y se preguntó en varias ocasiones si este funcionario será el que “aclarará” las denuncias que hay en torno a este escándalo.

Respuestas del Fiscal

En un documento que calificó de “falacias del debate”, Martínez respondió los 17 cargos que el senador Robledo le formuló en el Senado. Por ejemplo, en el cargo 2, Robledo asegura que el Fiscal y su firma Martínez Neira Abogados asesoraron a Navelena para un crédito en mora ante el Banco Agrario.



“No es cierto, según certificación del mismo banco”, respondió el Fiscal, quien citó un documento de la entidad financiera en el que se asegura que “ni el doctor Martínez ni la firma Martínez Neira ofrecieron al banco concepto legal o asesoría de cualquier tipo por cuenta de Navelena”.



Ante el pedido de Robledo de que el Fiscal “debe declararse impedido para conocer de las investigaciones del caso Odebrecht”, Martínez respondió que “la ley y la jurisprudencia de la Corte no admiten los impedimentos in genere”. Además, dijo que de las 18 investigaciones, solo la que se adelanta contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody han llegado a su despacho para su conocimiento.



En el cargo quinto de Robledo, el Fiscal dijo que “no es cierto, según certificación del propio presidente del Banco Agrario”, que su hijo hubiera asesorado a Navelena para el trámite del crédito de 120.000 millones de pesos, sino que su concepto “estaba orientado a la estructuración financiera del proyecto, no a la viabilidad del crédito”.



El Fiscal desvirtuó el cargo de Robledo en el sentido de que debe abstenerse de investigar el caso de Odebretch porque “rindió concepto legal sobre la viabilidad de entregar, sin licitación, la vía Ocaña-Gamarra”.



Sobre este punto, Martínez asegura no haber tenido nada que ver en “la adjudicación” del contrato y que cuando se hizo el otrosí para modificarlo, en marzo de 2014, no ejercía cargo público.



Negó que, como dice Robledo, hubiera ocultado asesoría para la concesionaria de la Ruta del Sol SAS a fin de obtener un contrato de estabilidad jurídica con el Gobierno, pues a su juicio estos contratos “no corresponden a gabelas, sino que están regulados por la ley”.



En general, el fiscal Martínez, quien documentó cada respuesta con testimonios de las instituciones responsables, negó todos los cargos que Robledo le ha hecho en los últimos meses y que reiteró anoche en la plenaria del Senado.



El debate avanzaba la noche de este martes. Por el Gobierno respondieron los ministros de Transporte, Jorge Rojas, y Aurelio Iragorri, de Agricultura. En nombre del gobierno Uribe respondió el propio expresidente, luego de una airada protesta de su bancada porque no le daban la palabra.

La molestia de los uribistas

Varios congresistas del uribismo exigieron el derecho de réplica ante varias acusaciones de Robledo al gobierno de Uribe y su responsabilidad en la supuesta entrega de coimas por parte de la brasilera.



Pese a la airada protesta, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le dio el micrófono al ministro Rojas, uno de los citados al debate de control político.

Una vez hablaron los delegados del Gobierno, el uribismo pudo intervenir.



