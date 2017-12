Tribunal da la razón a Gobierno en el lío de las 16 curules de paz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó el lunes la tesis del Gobierno en el sentido de que las 16 curules de paz fueron creadas y ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, remitir el proyecto que les da vida para que sea promulgado.



El fallo de esta instancia judicial se dio en medio de una controversia jurídica entre el Gobierno y el Senado por cuenta de las mayorías exigidas para la aprobación de la conciliación de esa iniciativa.

Mientras que el Gobierno ha sostenido que los votos favorables exigidos para su aprobación son 50 –los mismos que se obtuvieron en la votación de la conciliación del proyecto, el pasado 30 de noviembre–, la mesa directiva del Senado insiste en que son 51.



El Tribunal consideró que la tesis del Gobierno era la válida y que la “mayoría absoluta” hay que tomarla con base en 99 senadores que están ejerciendo y no en los 102 que componen la corporación.



Los tres congresistas que están suspendidos y que no están asistiendo son Martín Morales, Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal y Musa Besaile, quienes en este momento están privados de la libertad.



Apoyándose en un concepto que emitió el Consejo de Estado sobre este tema, el Tribunal determinó que “la mayoría absoluta de 99 es 50” y que, por lo tanto, la conciliación de este proyecto fue “aprobada”.



En consecuencia, la instancia judicial “ordena” a Cepeda que, “por haber sido aprobado” el proyecto de las 16 curules de paz, lo “remita” en “forma inmediata” al presidente “para su promulgación”.



Cepeda, quien tiene tres días para impugnar este fallo, afirmó el lunes que la notificación del Tribunal le llegó sobre las 5:30 de la tarde y que la remitió a los abogados para que hagan el estudio jurídico pertinente.



“En 26 años en el Senado, es la primera vez que un juez cambia la decisión tomada por el notario, que es el secretario general (...) y el que expresa si se aprobó o no un proyecto”, dijo.



Agregó que la mesa directiva del Senado ya ha expresado que el proyecto “no solo no fue aprobado, sino que tampoco fue apelado” por el Gobierno, tras la votación de la conciliación y por lo tanto fue “archivado”.



El propósito de estas circunscripciones transitorias es darles representación en la Cámara a líderes de organizaciones de víctimas de los lugares más afectados por el conflicto y en los que ha habido mayor abandono estatal.



Pese a que el proyecto fue aprobado en su paso por el Congreso, a la hora de votar la conciliación, en Senado, las cosas se enredaron.



Un bloque de senadores conservadores y de Cambio Radical se resistieron a acompañar la iniciativa y el resultado fueron los 50 votos que dieron pie a esta polémica jurídica.

Tres decisiones favorables

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que esta es “la tercera decisión judicial” que le da la razón al Gobierno, luego del concepto del Consejo de Estado “y una decisión de una jueza administrativa”, en un fallo de tutela.



“Tengo el mayor respeto y el mayor afecto por el señor presidente del Congreso, pero creo que ya no puede rehuir los fallos judiciales”, afirmó Rivera.De todas maneras, la última instancia en este caso será el Consejo de Estado.

POLÍTICA