Los hechos más llamativos en instalación de legislatura del Congreso

Una exreina de Colombia y ahora legisladora de los afros convertida en personaje (Vannesa Mendoza), y un veterano exsenador que se niega a abandonar el recinto que habitó por más de 30 años (Aurelio Iragorri) en primera fila, fueron algunos de los hechos más llamativos de la instalación del último año de sesiones del Congreso.



Era imposible no ver a Mendoza, que no llamara la atención, pues su imponente vestido blanco ajustado a su figura escultural que contrastaba con su piel y un sombrero con aire africano se destacaban entre cientos de trajes oscuros de la mayoría de congresistas –varones– que se desplazaban por los corredores del Capitolio.

Se notaba que era su primer día como legisladora, que no conocía el lugar, que no tenía amigos.



La reina, que llegó al Congreso con solo 564 votos, portaba en su mano una carpeta con los documentos para posesionarse, y cuando creyó hallar la oficina para cumplir con esa diligencia, descubrió que había irrumpido en una reunión de liberales, que de inmediato abandonaron sus discusiones políticas para hacerse tomar fotos con su nueva colega.



“Hoy, 20 de julio, cuando estoy cumpliendo 36 años, me enorgullece poder estar representando no solo a todos los negros de mi país, sino a todos los consejos comunitarios”, le dijo Mendoza a EL TIEMPO llena de orgullo.



Por otra parte, uno de los asistentes más puntuales a la jornada del jueves y más saludados fue el exsenador Aurelio Iragorri Hormaza, quien formó parte del Congreso hasta 2014, luego de treinta y tres años como miembro de este.



Iragorri, quien llegó a ser el más veterano de los legisladores y quien ya es jubilado, suele asistir con frecuencia a ese recinto, donde habla con sus excolegas, toma café y recuerda sus faenas políticas.



Los nuevos presidentes de Senado, Efraín Cepeda, y de la Cámara, Rodrigo Lara, fueron los que más saludaron a los congresistas en los momentos previos a la sesión inaugural, asegurando tal vez el apoyo de todos sus colegas.



Uno de los hechos curiosos del jueves lo protagonizó el nuevo segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Carlosama, quien aprovechó los minutos previos a la llegada del presidente Juan Manuel Santos para tomar su almuerzo casi escondido bajo una curul.



Otro hecho singular fue que cuando el Presidente ingresó al recinto, muchos congresistas se acercaron a saludarlo de mano, como es costumbre, pero los únicos que permanecieron distantes fueron los miembros del Centro Democrático, recio opositor del Gobierno. Se quedaron sentados.



A pocos metros de los uribistas se vio a dos de los voceros de las Farc, Imelda Daza y Jairo Rivera. Este último escuchó apartes del discurso presidencial y atendió periodistas en las afueras del recinto.



Terminada la instalación del Congreso y cuando el presidente Santos abandonaba el Capitolio y se dirigía a la Casa de Nariño, su hijo Esteban se adelantó unos pasos para grabar con su teléfono celular los honores que el batallón Guardia Presidencial rindió a su padre. Lucía emocionado.



Inti Asprilla, representante a la Cámara por Alianza Verde, llevó a su pequeña hija, de brazos, de apenas unos dos años, y de quien era evidente que se sentía orgulloso. Asprilla, aunque iba con su esposa, entró al recinto con su hija, alzada, y no paraba de hablarle.



