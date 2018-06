¿Se conseguirán los 12 millones de votos para consulta anticorrupción?

Tras el aval del Senado a la consulta anticorrupción, impulsada por la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano, se suma un nuevo reto: lograr que 12 millones de ciudadanos salgan a las urnas a participar en la iniciativa.



Este martes, la plenaria del Senado le dio vía libre al mecanismo de participación ciudadana con 84 votos por el sí y 0 por el no.

David Andrés Murillo, abogado e investigador en Derecho Constitucional y docente de la Universidad Libre, explica que las preguntas previstas en toda consulta popular, tal como se reglamentó por la ley 134 de 1994 (Art. 55) y recientemente por la ley 1757 de 2015 (Art. 41.c), requiere para que surtan efectos jurídicos, “la participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral”, esto es, de 12’231.314, y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos”, es decir, de 6’115.658.



“En ese escenario normativo y tomando en cuenta no sólo el número de votantes en la primera vuelta presidencial, sino que se trata de una consulta referente a uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía –la corrupción en el país–, considero que podría obtenerse el número de sufragantes y el número de votos necesarios para que todas las preguntas de la consulta anticorrupción obtengan el apoyo favorable de los colombianos”, dice Murillo.



Murillo sostiene que no puede desconocerse que los números siguen siendo altos y esto podría dificultar la materialización de la propuesta anticorrupción. Agrega que esta consulta será “la oportunidad real para que los partidos, movimientos y políticos en general, demuestren que la anticorrupción si es un objetivo serio de su propuesta política y no una falsa estrategia para conseguir votos. Lo ideal sería ver durante las próximas semanas a todos los políticos y a sus partidos incentivando la participación y el voto a favor de cada una de las 7 preguntas que contendría la consulta anticorrupción”.



Óscar Castelblanco, especializado en Derecho Constitucional y profesor investigador de la Universidad Libre, indica que los mecanismos de participación ciudadana en Colombia no han tenido éxito en Colombia. “Si la gente no sale a votar en un día de elecciones, que son incentivados por todos los candidatos interesados en pasar, ahora será más difícil que lo hagan por una consulta”, dijo.

Para las elecciones a la Presidencia para primera vuelta de las 36,7 millones de personas habilitadas para votar solo salieron 19,6 a las urnas.

“Será difícil que se consiga el número de votos mínimo, personalmente creo que tendría un efecto mínimo. No sé si se dará un debate sobre los términos pertinentes de la consulta y los costos, que pasaría los 250.000 millones de pesos”, agrega Castelblanco.



Por su parte, el investigador Murillo sostiene que “es propicio pensar en una reforma a las normas sobre mecanismos de participación ciudadana, en aras de hacerlos accesibles y no ilusorios, bajando los umbrales de participación, por ejemplo, a una cuarta parte”.



Fabián Alejandro Acuña Villarraga, docente e investigador de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, sostiene que se estará en manos del voto de opinión y que puede que la participación sea baja porque no está acompañada de otras elecciones masivas, como las de Congreso o Presidencia.



“Cualquier mecanismo de participación puede pasar cuando están ligadas a otras elecciones, que va acompañado de los intereses de cada partido. Pero ante lo previsto con la consulta anticorrupción será una convocatoria más difícil”, agrega Acuña y sostiene se debe incentivar la participación y el voluntariado para que se logre una efectiva movilización.



