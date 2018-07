Los dos bloques de partidos que imperarían en el Capitolio

A cinco días de la instalación del nuevo Congreso y con un nuevo presidente de la República avanzando en la conformación de su gabinete, no hay todavía, a ciencia cierta, una coalición de gobierno. O una alianza segura, firme, que le asegure el éxito en su agenda política.

Lo que sí hay son hipótesis de que unos partidos o sectores podrían estar del lado del nuevo gobierno.



Con lo único que Iván Duque cuenta hoy en el Capitolio es con el Centro Democrático, su partido, que es menos del 20 por ciento en el Senado y en la Cámara mucho menos.



Ha sido tradición que los presidentes electos, antes de su posesión, hagan acuerdos con los partidos que respalden sus políticas, a cambio de cuotas de poder o representación en el Ejecutivo. Pero Duque podría ser una de esas primeras excepciones.



De hecho, en su campaña no hizo acuerdo previo con ningún partido, salvo el suyo. Y como presidente electo no se ha movido en esa dirección. En los primeros nombramientos se ha cuidado de no atribuir pertenencia de sus ministros a partidos o movimientos.



Más allá de coaliciones, lo que sí se ve en el nuevo Congreso serían dos grandes bloques políticos: uno de centroderecha y otro de centroizquierda, los cuales, en ningún caso, comprometen apoyos al nuevo presidente ni una cohesión probada de los sectores de oposición.



El primer grupo estaría liderado por el Centro Democrático. A él se sumarían los partidos Cambio Radical y Conservador, a quienes los une una afinidad ideológica con postulados del uribismo.



En dos ocasiones ya el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, ha hablado del compromiso de su bancada con el gobierno de Duque y por los lados de ‘la U’ parece haber una mayoría que está con el presidente electo.



Los tres senadores del Movimiento Mira también han anunciado su respaldo, lo que, por los lados del Senado, le daría al nuevo gobierno al menos el 70 por ciento de los votos.



En el otro bloque, el de los movimientos que se declararían en oposición, se espera que estén el Polo (5), Alianza Verde (10), el partido Farc (5) y la llamada ‘lista de la decencia’ (4). Este grupo, en el que también estaría el excandidato presidencial Gustavo Petro, sumaría 25 senadores.

