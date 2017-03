Congreso retoma el debate final de creación de la Justicia para la Paz

Con un llamado explícito del presidente Juan Manuel Santos para que “todos los partidos” asistan a la sesión, la plenaria del Senado tiene previsto debatir y votar este lunes la creación de la justicia para la paz.

La iniciativa llega esta semana a su último debate en el Congreso y ha sido la más polémica de las que se han tramitado para trasladar a la realidad lo pactado con las Farc.



La idea es crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual deberán acudir los excombatientes señalados de faltas graves, como por ejemplo genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.



El tratamiento a los agentes del Estado y a los uniformados tiene un capítulo especial en este proyecto, el cual el Gobierno ha dejado claro que no fue negociado con la guerrilla.



Pese a su trascendencia, el debate final de la iniciativa se ha visto empantanado, entre otras razones por el ausentismo de algunos senadores, tanto de los partidos afines al acuerdo de paz como de la oposición.



Por ello, el presidente Santos les hizo un llamado a los senadores para que asistan a la sesión de este lunes y les reiteró la importancia de la implementación del acuerdo con las Farc.



“Le pido al Congreso, al Senado, que allá estén presentes todos los santandereanos y todos los partidos. Doctor Germán Vargas, su partido, Cambio Radical, allá tiene que estar presente; todo el Partido Liberal, el de ‘la U’, Opción Ciudadana, que siempre ha estado ahí, todos tienen que estar ahí presentes porque es una de las votaciones más importantes”, dijo Santos desde San Gil, Santander.



El mandatario aprovechó su mensaje al Senado para destacar la relación entre la implementación de lo pactado con la guerrilla y la visita del papa Francisco a Colombia, prevista para septiembre próximo.



“Qué tal nosotros dudando sobre la necesidad de consolidar la paz cuando el santo padre ha tenido esa gran deferencia de venir a Colombia, y solamente a Colombia; no viene en gira, va a venir cuatro días a decirnos: Colombia, empuje, empuje hacia la construcción de esa paz”, afirmó.



En el mismo sentido, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, les hizo un llamado a sus colegas “que creen en la paz” para que asistan a la sesión y “debatan y voten el proyecto más importante de la implementación”.



Para Lizcano, no aprobar esta iniciativa “sería dejar impunes todos los delitos graves que sucedieron en el conflicto” e impedir que “las víctimas conozcan la verdad”.



La bancada del Centro Democrático, la única en oposición al acuerdo, ha dicho que presentará proposiciones al proyecto y que en el momento de la votación decidirá si se inclina por negarlo o retirarse.



Fuentes del Senado manifestaron que se espera que el proyecto sea aprobado entre el lunes y el martes.



Así las cosas, el balón parece estar en la cancha de los partidos que apoyan el proceso de paz con las Farc, los cuales en ocasiones anteriores han dado muestra de su compromiso para terminar con 52 años de conflicto armado en Colombia.



