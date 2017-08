Congresista Andrés Villamizar enredado por violencia familiar

Diez días de incapacidad aún cumple Verónica Pinto, esposa del representante a la Cámara Andrés Felipe Villamizar, por una supuesta agresión por parte del congresista.

Según Pinto, desde que nació su hijo, hace nueve meses, empezaron los maltratos físicos y psicológicos. El hecho más reciente se dio el pasado 2 de agosto, en presencia del menor.



Esta semana se espera que presente la denuncia ante la Corte Suprema.



Ella, quien aún está casada con Villamizar, pero que hace tres meses no vive con él, dijo a que no había denunciado antes por “miedo y por desconocimiento” y que fue, luego de un proceso psicológico “intenso”, que dio a conocer su caso.



Pinto dijo que ha “vivido los meses más largos de mi vida”, pues la custodia temporal de su hijo la tiene el congresista. De acuerdo con ella luego de agresiones “estuve hospitalizada por depresión” y fue entonces cuando Villamizar hizo ese proceso.



Afirmó que si él tiene pruebas de que lo que ella dice no es cierto “pues que las presente”. “Ahora él dice que es la víctima”, concluyó Pinto.



JUSTICIA