Nuevo gobierno enfrenta primera prueba en Congreso

El gobierno del presidente electo, Iván Duque, y su partido, el Centro Democrático, tuvieron este martes su primer revés en el Congreso y tendrán que replantear su tesis inicial de quererse apoderar de la mayoría de las mesas directivas de Senado y Cámara.

Una sorpresiva alianza entre Cambio Radical y ‘la U’, que podría generar mayorías en el Legislativo, obligó a replantear la estrategia del uribismo y sus aliados y a que la designada ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tuviera que comenzar sus labores sin haberse posesionado.



El trabajo de los delegados de los partidos para repartir las dignidades en el Congreso –presidencias de Senado y Cámara y de comisiones para los próximos 4 años–, el cual lideraba el Centro Democrático, se rompió cuando los uribistas intentaron imponer unas supuestas mayorías que no les alcanzaban para tener el control total del Capitolio.



Ante esta ruptura, la ministra designada del Interior llamó a Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical; a Aurelio Iragorri, jefe de ‘la U’, y al senador de ese partido Roy Barreras y les manifestó que tenía instrucciones del presidente Duque para hacer un acuerdo “institucional”.



EL TIEMPO conoció que Gutiérrez tuvo que reunirse con líderes de Cambio Radical y de ‘la U’, hasta altas horas de la madrugada de este martes, para tratar de convencerlos de esto.



El jefe de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, afirmó que la idea es que en la repartición de mesas directivas “se tenga en cuenta el número de parlamentarios de cada partido, como se ha hecho siempre”.



Para Aurelio Iragorri, presidente de ‘la U’, lo que busca este bloque es “un mejor posicionamiento” en la discusión sobre la conformación del Congreso.

Los números

Según las cuentas, entre Cambio Radical y ‘la U’ suman 30 senadores, que podrían ser la base para un bloque con sectores de centroizquierda que podría, eventualmente, conformar una mayoría de 55 congresistas en esta corporación si se unen los partidos que se espera que no respalden al nuevo gobierno.



De hecho, el senador Barreras, uno de los líderes de esta rebelión, le dijo a EL TIEMPO que si llegaran a fracasar las negociaciones, podría imponerse un Presidente del Senado que no pertenezca al uribismo.



Por el lado del Centro Democrático y sus aliados –los partidos Conservador y Liberal y el Movimiento Mira, especialmente– las cuentas son otras. Según el senador conservador Juan Diego Gómez, en ese bloque se mantienen 145 congresistas, repartidos en 55 senadores y 90 representantes.



“De todas formas, nosotros seguimos teniendo un escenario en el que aparecen tanto Cambio Radical y ‘la U’ de acuerdo a los resultados de las elecciones del Congreso”, dijo Gómez.



Este diario también pudo establecer que la alianza entre Cambio Radical y ‘la U’ podría ser el comienzo de una coalición de centro en el Congreso, la cual no estaría con el nuevo mandatario, pero tampoco acompañaría al excandidato Gustavo Petro y a la oposición.



POLÍTICA