CNE declara la elección de Santrich, pero eso no garantiza su posesión

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró este jueves la elección del exguerrillero de las Farc, Jesús Santrich, pero ese hecho no garantiza que pueda posesionarse.

Santrich se encuentra en la cárcel La Picota, con un pedido de extradición de una corte estadounidense, acusado de tráfico de drogas.



Desde abril pasado, cuando fue detenido, se ha desatado toda una discusión política y jurídica sobre si Santrich podrá posesionarse en su curul este viernes.

El excombatiente de las Farc tiene una de las 10 curules que el proceso de paz le entregó a las Farc en el Congreso, en cumplimiento de uno de los acuerdos sobre participación política.



Al tiempo que el proceso de extradición de Santrich avanza, él ha dicho que no se dejará enviar a una prisión estadounidense.



Y también ha pedido para posesionarse, pero para que eso ocurra, debería mediar una decisión judicial.



La ley contempla que si un congresista elegido no se posesiona en los 8 días siguientes a la instalación del Congreso, perderá su curul.



Si bien Santrich no está condenado, lo que permite validar su elección, no es claro cómo podría llegar al Capitolio a tomar posesión de su curul.

POLÍTICA