'Hay que obligar a la clase política a acabar la mermelada': López

En entrevista con W Radio, la exsenadora Claudia López, promotora de la Consulta Anticorrupción insistió, en la mañana de este jueves, en la importancia de que el próximo 26 de agosto los colombianos le den el sí a las siete preguntas que buscan ponerle 'tatequieto' al desangre de recursos del país.

La exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo señaló que le preocupa que las personas se confíen y no vayan a votar. Por eso aseguró que la consulta no es un rechazo simbólico a la corrupción, es la forma de "obligar al Congreso a expedir las leyes para acabarla".



"Vamos a las urnas para obligar al Congreso a reglamentar esos privilegios que hoy tienen los corruptos en el país", dijo López. Y agregó que esperar a que el Congreso mismo tome decisiones es absurdo, porque durante 25 años ha hundido todos los intentos para hacerlo.



"Aquí a todos nos roban, a los que votaron por Duque, por Petro o por Fajardo", afirmó López para indicar que la corrupción afecta a todos los colombianos. Y sentenció que "no se va a pagar un centavo más de impuestos que terminen en manos de los corruptos".

¿Qué es lo que se vota en la consulta anticorrupción, punto por punto? La campaña que promueve la consulta explica cada una de las siete preguntas que se van a llevar a las urnas.

Y precisa que si los puntos de la consulta logran los votos para ser aprobadas, el Congreso deberá tramitar las normas en el lapso de un año, y si no lo hacen, el Presidente "las debe expedir por decreto".



"Lo único que va a impedir esta robadera es que obliguemos a la clase política a acabar con la mermelada", señaló López.



Frente a las críticas por los réditos que recibirían los promotores de la consulta, la senadora dijo que no es cierto que haya beneficios económicos, porque en "este sistema no existe reposición de votos".

También hizo énfasis en que no hay una utilización política de la consulta: "Esta consulta no es para votar por mí, es para cerrarle el bolsillo a los corruptos".



Al ser consultada sobre su intención para aspirar al cargo de alcaldesa de Bogotá, no confirmó o negó esa posibilidad, pero advirtió que no es cierto que esté usando la consulta para hacer campaña.



Por otra parte, precisó que no existe un acuerdo con Antonio Navarro Wolf para escogerlo a él como aspirante por el partido Verde



"El acuerdo que había era que el que ganaba en la encuesta que hicimos, iba como candidato a la Vicepresidencia de la República, y el segundo se quedaba en la presidencia del partido, pero no más que eso. Lo que sí es cierto es que nosotros tendremos un candidato único a la alcaldía de Bogotá. Tenemos que aprender de lo que nos pasó en Presidencia", dijo, refiriéndose a que no se lograron coaliciones para llevar a Fajardo a la Casa de Nariño.



