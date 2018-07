Claudia López dice no conocer el fallo por el que debería retractarse

Este martes, la W Radio dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la senadora Claudia López retractarse por afirmaciones hechas contra el senador Álvaro Uribe que quedaron registradas en el libro El Nobel, de la periodista Vicky Dávila. Este martes en la tarde, después de mucha expectativa, la senadora se pronunció al respecto.

En el libro, la senadora sostuvo que está convencida de que Uribe ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares.



De hecho, como se escribió en otro artículo de EL TIEMPO, en el capítulo 3 de El Nobel se lee que la senadora afirma: "No tengo la menor duda de que se craneó eso, promovió a los paramilitares de frente, los ayudó, combinó las formas de lucha. Ha sido militante. (...) Él aspiraba desde que nació a llegar a la presidencia, así que no hizo estupideces como tomarse fotos con Carlos Castaño, y si alguien le tomó esa foto está muerto como todos los que tienen alguna evidencia más o menos directa que incrimine a Uribe".



Por este apartado, en un documento publicado por la W Radio el Tribunal ordena a la senadora que en un máximo de 48 horas, siguientes a la notificación del fallo, de manera "explícita y pública, a través de un medio escrito de amplia circulación nacional", se retracte de las "afirmaciones deshonrosas en contra del senador".



Sin embargo, durante la tarde de este martes, la senadora se pronunció en un trino en el que afirmó no conocer el fallo del Tribunal y en el que también destaca que se trata de una opinión que ha expresado sobre Álvaro Uribe en reiteradas ocaciones (libros, columnas, entrevistas, etcétera). Sugiere que, por el estatus del senador, "dicen que no pued(e) tener ni expresar esa misma opinión".

No conozco el fallo del Tribunal. Tengo la misma opinión de Uribe desde hace 13 años. La he manifestado en libros, columnas, entrevistas, radio, tv. Esa opinión libre no ha cambiado ni cambiará. Hoy que él vuelve al poder dicen que no puedo tener ni expresar esa misma opinión... — Claudia López (@ClaudiaLopez) 17 de julio de 2018

ELTIEMPO.COM