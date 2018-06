Debate con palabras de grueso calibre en el Senado

Claudia López acusó este miércoles, en pleno recinto del senado, a su colega Luis Alfredo Ramos (del Centro Democrático), de haberle dicho “vieja HP”.



El debate se suscitó luego de que Ramos se declaró impedido para votar la ley del sometimiento de las bandas criminales porque su padre, también Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, está siendo investigado por la Corte Suprema por vínculos con el paramilitarismo.

López reaccionó y escribió en Twitter que Ramos, con su actitud, aceptaba de alguna manera su vínculo con esas organizaciones delincuenciales.



Ante este hecho, Ramos reaccionó indignado y la llamó “bandida” y la acusó de “robarse” el salario como senadora.



En su tradicional todo fuerte, Claudia López pidió la palabra y denunció el episodio.



“Tenga la hombría y dígame lo que me dijo cuándo apagó el micrófono. Usted se volteó y me dijo HP. No, yo soy hija de una maestra a mucho honor. Y a mucho honor fui la que denunció a su padre Luis Alfredo Ramos por parapolítica y espero que vaya tras las rejas”, señaló López.



Al final la ley que generó la discusión, se aprobó.

