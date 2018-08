¿Qué pasó en el primer choque entre uribismo e izquierda en el Senado?

Partidos de oposición criticaron algunas acciones de Uribe; partido de gobierno lo defendió.Aunque no hubo insultos ni gritos de ningún lado, el Centro Democrático y algunos sectores de la oposición tuvieron, este miércoles en la noche, su primera confrontación en la plenaria del Senado.

El hecho se explica en la nueva conformación de fuerzas políticas en esta corporación, en la cual los senadores que integran los partidos que han anunciado su oposición al gobierno del presidente Iván Duque, del Centro Democrático, suman al menos 25 entre 108.



Uno de los temas de confrontación fue la seguridad de dos diputados de la Unión Patriótica (UP) durante el periodo en el cual el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.

El exmandatario aseguró que “tuvieron toda la protección” y la senadora por la Coalición lista de decencia Aída Avella, fuera de micrófonos, le gritó varias veces: “No es cierto, no es cierto”.



“Cuando yo fui a terminar la Gobernación de Antioquia me visitaron (los dos diputados), me dieron las gracias y les dije ‘por qué no lo dicen públicamente’ y dijeron ‘porque nos matan las mismas Farc’”, aseguró Uribe.



Casi al final de la sesión, que concluyó cuando bordeaban las 11 de la noche de este miércoles, Avella señaló a Uribe de haber permitido la formación de grupos paramilitares cuando estaba en la gobernación de Antioquia.



Según la congresista, en esos años ella le digirió una carta a Uribe “diciéndole que en la finca del señor Pedro Juan Moreno, que en ese momento era su secretario de gobierno, se entrenaban grupos paramilitares y le pedí que actuara como gobernador. Nunca hicieron nada. Lo que hicieron fue coadyuvar”.



“Yo sé señor Uribe que usted no tiene miedo, que no se atemoriza, usted atemoriza aquí a todo el mundo, hasta a la Corte Suprema de Justicia. Usted atemoriza testigos, al que quiera. Yo soy una simple mujer que le tocó vivir 18 años en el exilio porque no me permitieron vivir en este país”, le dijo Avella a Uribe.



Sus palabras fueron reforzadas por el senador Gustavo Bolívar, del mismo sector de la congresista Avella, quien habló sobre el caso de Agro Ingreso Seguro, el programa de subsidios que ha generado más de una polémica en el país.



“Me extraña y escucho al doctor Uribe con un cinismo terrible, referirse a que él, durante el caso de Agro Ingreso Seguro, se siente orgulloso de haber promovido a los empresarios de este país. Pues resulta que los empresarios de este país a los que él promovió son 51 aportantes de su campaña de 2002, a quienes se les entregaron 52.000 millones de subsidios”, dijo Bolívar.

‘Retuercen la historia’: María Fernando Cabal

Una de las congresistas que defendió al exmandatario fue la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien dijo que “tanto que se han quejado” del discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, en la posesión presidencial, “diciendo que es intolerante y que genera odio, y yo solo escucho odio por parte de la izquierda”.



“La forma de retorcer la historia es realmente impresionante, porque personajes que han estado involucrados con grupos que le recibieron dinero a Pablo Escobar para desaparecer expedientes, para quemar vivos a los magistrados del Palacio de Justicia, hoy son los catones (censores severos) de la moral”, dijo la congresista.



En el recinto del Senado estaba también el senador Gustavo Petro, quien perteneció al M-19, grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia en 1985, acto que, según algunas especulaciones sin confirmar, habría sido financiado por Pablo Escobar.



El propio Uribe fue el penúltimo en intervenir en la sesión del Senado del miércoles en la noche e hizo una breve referencia a algunos de los puntos planteados por los representantes de la izquierda, entre ellos la suerte de los dirigentes de UP y el caso de Agro Ingreso Seguro.



Sobre los diputados de la UP aseguró que “estuvieron bien hasta el 2 de enero de 1998, cuando yo me fui de la gobernación de Antioquia” y sobre el programa de subsidios dijo que “se contrató al Iica, un organismo internacional” para que acompañara el proceso. “Todo fue por encima de la mesa”, dijo.



Aunque hubo confrontación de argumentos, en el debate imperó el respeto y el mismo Uribe dijo que “habrá tiempo” para debatir sobre estos y otros temas en el Congreso.



