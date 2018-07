Uribismo en aprietos para lograr mayorías en el Congreso

El gobierno entrante del presidente Iván Duque enfrenta este martes su primera prueba en el Congreso de la República, donde tiene dificultades para armar una coalición que respalde sus iniciativas.

La pretensión del Centro Democrático de alzarse con la mayoría de las dignidades del Congreso, sin tener los votos suficientes y negándose a entrar en entendimiento con los demás partidos, precipitó el surgimiento de una alianza sorpresiva de Cambio Radical y de ‘la U’, partidos que lograrían configurar la mayor bancada con 86 curules en Senado y Cámara.



En solo el Senado esa nueva alianza, sumada a los sectores que se espera que estén en oposición (de izquierda), con algunos liberales y otros conservadores, podrían imponer un presidente en contra de los intereses de Duque, con más de 55 votos. Podrían conseguir más de la mitad más uno de los votos necesarios para imponer algunas decisiones.



La rebelión de Cambio Radical y de ‘la U’ rompió las conversaciones que compromisarios de todos los partidos venían realizando para distribuir todas las dignidades del Congreso.



Ante este hecho el presidente Duque instruyó a quien será su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que asuma la coordinación “institucional” de las fuerzas del Congreso y facilite el entendimiento entre los partidos.



Roy Barreras (de ‘la U’), uno de los líderes de la rebelión, le dijo a EL TIEMPO que en efecto, si llegaran a fracasar las negociaciones de la nueva Ministra del Interior, podría imponerse un presidente del Senado que no pertenezca al uribismo.



Un hecho para subrayar es que el bloque nuevo, en el que está Cambio Radical, participa el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. También, el presidente del partido de ‘la U’, Aurelio Iragorri.



“De acuerdo al número establecido de votos de senadores y representantes del bloque de los dos partidos, cuando se suma eso y se divide entre el número de presidencias a ocupar, que serán ocho -4 en Senado y 4 en Cámara-, representamos la tercera parte del Congreso. Es decir que tendríamos derecho, de esas ocho, a tres, repartidas en Senado y Cámara y entre los dos partidos del bloque”, dijo el presidente de ‘la U’, Aurelio Iragorri.

“Lo que queremos, para la repartición de mesas directivas del Congreso, es que se tenga en cuenta el número de parlamentarios, como se ha hecho siempre en el Congreso. En este aspecto significamos un 30 por ciento del Congreso (…) En este acuerdo está la totalidad de la bancada de Cambio Radical”, dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical.



Lo que se ve es que ya estos dos partidos, tras su declaración de este martes, están actuando de manera conjunta para estos propósitos.



El conato de crisis, que estalló este martes, ha obligado a la ministra de Duque a intervenir con carácter de urgencia en reuniones con todos los partidos del bloque rebelde.



En un primer intento para neutralizar la situación, líderes de los partidos que no están con Duque se reunieron hasta esta madrugada de este martes con la ministra Gutiérrez y en la tarde han vuelto a encontrarse.



La razón detrás de todo este revuelo es la decisión de Duque de no contar con estos partidos (Cambio Radical, ‘la U’) para nada.



Duque hizo su campaña negándose a hacer alianzas burocráticas con los partidos políticos, sobre todo con los que apoyaron a Juan Manuel Santos en sus 8 años de gobierno.



En todo momento, Duque rehusó siquiera aparecer en fotografías como candidato con líderes de los partidos santistas.



Apenas admitió reunirse con el jefe del liberalismo, César Gaviria, partido que sí podría estar en las cuentas de Duque para su apoyo.



El liberalismo, no obstante, también se encuentra fracturado y ese hecho podría también comprometer todo el respaldo al nuevo gobierno.



El Centro Democrático, partido de Duque, también tiene sus propias cuentas. Alega tener la capacidad de armar mayorías con o sin la participación sin la nueva alianza de ‘la U’ y Cambio Radical.



Más allá de la discusión de este martes por las mesas directivas del Congreso lo que comienza a plantearse es un gran pulso de los partidos que llegaron al Capitolio por el poder.



Los partidos que perdieron las elecciones no están dispuestos a permitir que el Centro Democrático y el gobierno de Duque impongan sus condiciones en el nuevo mapa político del país.

POLÍTICA