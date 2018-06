Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical y al Senado

El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, anunció este martes su renuncia a su partido y a su curul en el Senado.



De acuerdo con el congresista, su dimisión obedece a la decisión del partido Cambio Radical de “apoyar” al candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque.

Esta es mi carta de renuncia al Partido Cambio Radical y, en consecuencia, a mi curul en el Senado. No sería coherente apoyar al candidato del Centro Democrático a la Presidencia: pic.twitter.com/7LTR2Ep6Yd — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) 5 de junio de 2018

“Aunque reconozco la inteligencia y honestidad de Iván Duque, no me puedo identificar con el proyecto político del Centro Democrático, pues no es coincidente con mis principios”, precisó.



Galán agregó en su carta de renuncia que sería “incoherente” acompañar un proyecto político que tiene una visión “completamente alejada" a la suya y a sus principios "sobre la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar que nadie esté por encima de ellas”.

Hace algunos meses, el senador Galán protagonizó un duro enfrentamiento con el jefe máximo del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, luego de un debate de control político, en la plenaria del Senado.



El duro choque se produjo por las denuncias que revivió Galán contra los hijos de Uribe y su supuesta relación con la manipulación de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Mosquera (Cundinamarca).

