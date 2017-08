A la reforma política le esperan varias sorpresas

27 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

27 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

En una caja de Pandora se convirtió el proyecto de reforma política que tramita el Congreso y del cual podría salir más de una sorpresa esta semana como consecuencia de propuestas como habilitar a los congresistas para cambiar de partido sin ser sancionados, o que las listas a corporaciones públicas sean cerradas a partir del 2018.

La reforma política es una enmienda a la Constitución, emanada del acuerdo de paz y que busca combatir prácticas nocivas para la democracia.



La iniciativa, sin embargo, ha sido criticada por partidos políticos, entes de control y la organización electoral, instancias impactadas por ella.



Esto ha llevado a que en el primer debate del proyecto, que se cumple en la Comisión Primera de la Cámara, se hayan radicado más de 140 proposiciones o propuestas de los congresistas para modificarlo.



Una de las que sin duda causará un arduo debate es la que permitiría a los congresistas cambiarse de partido para las elecciones del 2018, sin ser sancionados por ello. Lo que se conoce como transfuguismo.



La propuesta facilitaría un reacomodo en los partidos políticos para los comicios del año entrante, el cual tendría un impacto en la campaña presidencial.



La idea, de la cual se habla desde hace varios meses, parece haber tomado fuerza las últimas semanas, inclusive en contra de la voluntad del Gobierno.



Según la proposición que está lista, se autorizaría a los legisladores para “inscribirse en un partido diferente al que los avaló, sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor” de la reforma política.



Esto sería clave para que los partidos fortalezcan sus bancadas en el Congreso, y en algunos casos podría ser definitorio a la hora de elegir Presidente en el 2018.



El tema del transfuguismo llega justo cuando se advierte una profunda crisis en ‘la U’ debido a divisiones internas, lo mismo que en el conservatismo. Por los pasillos del Congreso se dice que estas colectividades serían de las más interesadas en aprobarlo.

Listas cerradas

La otra propuesta radicada para modificar la reforma política es la que plantea que las listas al Congreso sean cerradas a partir del año entrante.



Pese a que varios partidos se opusieron al principio a ello y en la ponencia que estudia la Comisión Primera esto quedó para 2022, la idea está tentando a los congresistas.



La razón es sencilla: varios legisladores le temen a las consecuencias de una reciente ley que endurece los castigos a los delitos electorales, en especial las sanciones para los gerentes de las campañas, para quienes incluso establece penas de prisión.



Varios congresistas temen que esta disposición ahuyente a los posibles gerentes, lo mismo que a los donantes de recursos. Las listas cerradas dejarían estas responsabilidades a los partidos, no a los elegidos.



Esto obedece a que si las listas al Congreso son cerradas, habría una sola campaña, la del partido, y no las múltiples de hoy día con las listas abiertas.



A este panorama se suma que el Gobierno no la ha tenido fácil para sacar adelante esta reforma.



Lo cierto es que cualquier cosa puede salir de esta caja de Pandora en que se convirtió la reforma política, la cual podría cambiar el rumbo de los partidos para las elecciones en el 2018.

Urgen ponente

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, urgió a la Comisión Primera de la Cámara para que le nombre ponente al proyecto que crea las reglas de la justicia para la paz, a fin de iniciar su trámite. El proyecto duró cerca de tres semanas en la presidencia de la Cámara y solo el miércoles fue enviado a la Comisión.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redactor de Política