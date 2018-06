Cámara niega seguir aplazando estudio de procedimiento de la JEP

Las supuestas nuevas mayorías del gobierno elegido el pasado domingo fueron derrotadas este miércoles en la Cámara de Representantes, donde se aprobó avanzar en la votación del proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta iniciativa ha sido objeto de un pulso entre los partidos políticos que apoyan al nuevo presidente Iván Duque y el Gobierno Nacional.



Mientras que varios sectores políticos que apoyan a Duque han optado por aplazar el trámite de este proyecto para el próximo congreso, algo que pidió el propio Duque, el Ejecutivo ha insistido en que se debate y vote de inmediato.



Por los lados de Senado estas nuevas mayorías se han anotado dos triunfos y han logrado aplazar el trámite de la iniciativa, el lunes y el martes, pero en la Cámara de Representantes el tema se reversó este miércoles.



Por una votación de 75 por el no y 15 por el sí, el pleno de esta corporación negó la petición de aplazamiento que presentó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y este miércoles está votando el proyecto.

No obstante, si el Senado insiste en el aplazamiento, el proyecto solamente sería avalado en el momento que su trámite se destrabe en esa última corporación.



Mientras esta decisión se toma, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que establece los mecanismos para el sometimiento colectivo de los grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico y otras acciones violentas.



El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se refirió a la decisión de la Cámara de Representantes de avanzar en la JEP. “Destaco y celebro que la Cámara haya negado la proposición de aplazamiento del proyecto de procedimiento de la JEP. Empezamos la discusión de los 21 artículos que hacen falta por aprobar”, escribió en Twitter.



Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos reiteró su llamado al Congreso para avanzar en la votación de las iniciativas restantes.



Santos le dijo a los congresistas que, “por favor, jueguen en otro escenario a las contiendas y a las mediciones de fuerzas políticas, pero la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política”.



“No hay excusa para no votar hoy, no hay excusa para no tomar esa decisión. Posponer esa sesión con el pretexto o con el argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto buena a una ley estatutaria sobre este tema no es un tema valido, porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional”, afirmó el Presidente.



POLÍTICA