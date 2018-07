Lo que dicen las bancadas del Congreso sobre la renuncia de Uribe

Durante la plenaria del Senado de este miércoles, en la que se esperaba que fuera discutida la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul para afrontar la investigación que lleva en su contra la Corte Suprema de Justicia y por la cual fue llamado este martes a indagatoria, las bancadas de los partidos políticos estaban divididas.

Gustavo Bolívar, senador por el movimiento Decentes, aseguró que en su bancada decidieron votar por la salida de Uribe. Esto, pese a que otros integrantes como el senador Gustavo Petro habían manifestado que Uribe no debía dejar el Senado y que hacerlo era una forma de "evadir investigación".



Petro había escrito en su cuenta de Twitter, el martes, que se unía al Centro Democrático en su solicitud a Uribe para que no renunciara. "El que nada hace nada teme, el que la hace la paga", escribió el excandidato presidencial.



Las bancadas estuvieron reunidas discutiendo sobre su participaciones en las comisiones, pero el tema Uribe no les fue ajeno.



El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo a su salida de la plenaria que el Centro Democrático le insistirá a Uribe para que reconsidere su decisión. Mientras tanto, desde Cambio Radical afirmaron que no lo han discutido.



El senador de ese partido Rodrigo Lara dijo que solo pondrán el tema sobre la mesa una vez la renuncia sea radicada. Lara considera que Uribe está intentado abrir un debate y presionar a la Corte, y que por eso su partido no ve con buenos ojos discutir sobre una situación "hipotética".

En el Polo Democrático es similar el ambiente. Jorge Robledo dijo que todavía no han discutido si apoyarán o no la salida de Uribe, pero sí señaló que la renuncia es un "mal mensaje para el país".



Efraín Cepeda, del Partido Conservador, afirmó que la bancada se opondrá de forma unánime a la renuncia. Según Cepeda, su partido respeta la decisión de la Corte, pero cree que es fundamental mantener la presunción de inocencia. Además, dijo que tener a Uribe en el Capitolio es de suma importancia, aun más cuando "se está estrenando el estatuto de la oposición".



Una vez la renuncia de Uribe sea radicada, si este se mantiene en su decisión, esta pasará a debate a la plenaria del Senado, que podrá aprobarla o rechazarla con mayoría simple.



Uribe no asistió a la plenaria de este miércoles debido a que sigue incapacitado por el accidente sufrido en su finca de Córdoba que le dejó fracturas en algunas de sus costillas tras caer de un caballo.



VALENTINA OBANDO JARAMILLO

Redacción ELTIEMPO.COM