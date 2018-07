Histórico primer día del partido Farc en el Congreso

Como era de esperarse, ni Iván Márquez ni Jesús Santrich asumieron sus curules en Senado y Cámara, respectivamente.

El histórico aterrizaje del partido Farc en el Capitolio Nacional se dio en medio de la confusión. Por lo menos así se resumen las horas previas de algunos de sus congresistas antes de tomar posesión.



Sobre las 11:30 de la mañana arribaron al Congreso los primeros miembros de esta organización, Carlos Antonio Lozada y Jairo Quintero, quienes prefirieron llegar temprano para hacer un breve recorrido por el Capitolio a fin de evitar primiparadas.

Eso sí, la confusión no la pudieron ocultar.“¿La ceremonia es adentro o aquí afuera?”, preguntó Lozada, señalando la entrada frente a la plaza de Bolívar.



La llegada de los nuevos congresistas para tomar posesión en el salón Elíptico fue una postal llamativa. Cada miembro de la organización llegó formalmente vestido y con un racimo de rosas sobre su pecho.



Luego, uno a uno, los nuevos congresistas dejaron las flores bajo la placa que rinde homenaje a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.

“Vamos a trabajar por la correcta implementación del acuerdo de paz y por mejorar las condiciones de las personas más pobres del país”, expresó Marco Calarcá, quien ocupará uno de los escaños de esta colectividad en la Cámara.



“Nos vamos a oponer a todas las medidas que están anunciadas en el programa de gobierno del presidente Iván Duque, que van en contra de los más pobres de este país”, sentenció Lozada, quien ocupará un escaño en el Senado.



Si bien se mostraron complacidos de acceder formalmente a la vida política, no ocultaron su incomodidad por tener que sentarse a pocos metros de algunos de sus más férreos críticos. Saben que políticamente no será fácil para ellos.



Además, la bancada llegó incompleta. Ni Iván Márquez, quien declinó por su propia cuenta tomar posesión, ni Jesús Santrich, quien se encuentra preso y es investigado por posibles vínculos con el narcotráfico, asumieron sus cargos.



El hecho de que se le hayan abierto las puertas al partido Farc no es un dato menor. Con este tránsito de las balas a los votos, del poder de las armas a la palabra, se materializa el espíritu del proceso de paz.



