¿Por qué se resisten los de ‘la U’ a votar el estatuto de oposición?

Pese a que algunas voces dentro del partido de ‘la U’ tienen dudas que quieren resolver con el Gobierno sobre el estatuto de oposición, todo parece indicar que este proyecto de ley será votado la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara.



El estatuto de la oposición, un tema pendiente desde la Constitución de 1991, es un mandato del proceso de paz de La Habana y busca fijar las reglas para los partidos que se opongan al Gobierno, como son en este periodo presidencial el Centro Democrático y el Polo, especialmente.

Por tratarse de una iniciativa que desarrolla lo pactado entre el Gobierno y las Farc, el proyecto entró por la vía rápida o 'fast track' y su primer debate, en las comisiones primeras de Senado y Cámara, no revistió ningún tropiezo.



Sin embargo, al llegar a las plenarias, la iniciativa se ha encontrado con las inquietudes de algunos congresistas que vienen causando el aplazamiento de su votación final.



Este miércoles se trató de la mayoría de la bancada de ‘la U’ en la Cámara, cuya ausencia impidió que la iniciativa avanzara y muchos hablaron incluso de un ‘boicot’ del partido de gobierno al proyecto, pero sus congresistas negaron que haya tal.



El representante a la Cámara Dídier Burgos afirmó que lo que pasó este miércoles fue que la bancada estaba en una “reunión”, la cual se “cruzó” con la votación del estatuto de oposición.



“Desafortunadamente no se pudo votar el proyecto de ley que reconoce el estatuto de oposición, pero el partido está comprometido con esa iniciativa, de eso no hay ninguna duda”, dijo Burgos.



El congresista relató que en el momento en que estaban en la reunión de bancada el Gobierno, “a través del Ministro del Interior”, Juan Fernando Cristo, “apremió” a los representantes para que se hicieran presentes en el recinto de la Cámara para votar el proyecto, pero que los legisladores prefirieron seguir con su reunión.



“Preferimos seguir en la reunión de la bancada porque sus temas son muy importantes para el Gobierno, para los partidos, para las decisiones que tienen que ver con nuestro papel legislativo. Nosotros debemos discutir cosas como la reforma política, la electoral y el estatuto de oposición”, dijo el congresista.



Su colega y copartidario Efraín Torres afirmó que lo que el partido pidió fue un “aplazamiento” de la votación de esa iniciativa para “discutirlo con mucha responsabilidad” y que la bancada haga un “análisis” de las proposiciones que serán presentadas.



“Toda la bancada no está de acuerdo con algunas proposiciones, por eso nos vamos a reunir la próxima semana para analizarlas, que sean consultadas y socializadas con el Gobierno y decidir si lo votamos o no”, afirmó Torres.



Pero el ministro Cristo no fue tan generoso en su referencia a la actitud de la Cámara y dijo que había sido “lamentable”.



Sobre la posición de la bancada de ‘la U’ se preferir su reunión de bancada que asistir a la votación el estatuto de oposición, Cristo dijo que había sido una “actitud inexplicable”.



“Hoy hay unos partidos de oposición, después del 2018 otros podrán estar y creo que no hay consciencia de ellos en el debate de la Cámara. Me parece que ha faltado grandeza por parte de las bancadas que en la Cámara se han atravesado. Esperamos que reflexionen y podamos votar el próximo lunes”, dijo Cristo.



Por ahora este tropiezo no parece amenazar de manera grave la aprobación de la iniciativa, pero lo que sí es claro que el Gobierno tendrá que seguirse empleando a fondo para lograr la aprobación del estatuto de oposición, vital para la democracia colombiana.



POLÍTICA