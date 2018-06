'El candidato en la consulta anticorrupción es Colombia': Lozano

Esta semana, el Senado de la República avaló la realización de la consulta anticorrupción, una iniciativa con la que se busca atacar algunas situaciones que propician la corrupción en el país.



Este jueves, en #Columneando, Angélica Lozano, una de las promotoras de esta consulta, habló sobre los retos que aún le quedan a la iniciativa, como conseguir al menos 12 millones de votos para que sea válida.



"Aquí no hay candidato, no es Petro, no es Duque, no es Fajardo, no es De La Calle, aquí el candidato es Colombia", dijo la congresista del Partido Verde.

El tarjetón que deberán votar los colombianos contendrá siete preguntas, por ejemplo, se preguntará a los colombianos si están de acuerdo con reducir el salario de los congresistas.



"Esta no es una medida anticorrupción, muchos han dicho que es populista, pero esta una medida de equidad. Nuestro país, vergonzosamente, es el tercer más desigual del mundo. Más de 20 millones de persona viven con menos de un salario mínimo pero a los que estamos en algunos cargos nos pagan 41 salarios mínimos, esto es una desigualdad inaceptable", concluyó Lozano sobre esa pregunta.

ELTIEMPO.COM