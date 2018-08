¿Por qué no dejaron entrar a Lozada a posesión presidencial?

"Es increíble, vengo a la posesión del presidente Duque como senador electo de la República, traigo mi credencial que me acredita como senador, no se me permite entrar. Considero que es un atropello a los derechos de la oposición y de las fuerzas alternativas", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter el senador por el partido Farc Carlos Antonio Lozada.

¡Increíble! No me dejaron entrar a la posesión del presidente @IvanDuque a pesar de presentar mi credencial como Senador de la República. @SenadoGovCo pic.twitter.com/iIsCfyBILo — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) 7 de agosto de 2018

El congresista llegó sobre la 1:30 de la tarde de este martes a la Plaza de Bolívar para asistir a la posesión del presidente Duque; sin embargo, al no permitírsele el ingreso decidió trasladarse a la Plaza de la Hoja, donde se llevaba a cabo "la concentración por la vida y la paz".



Frente a las críticas que desató ese hecho, la senadora Angélica Lozano aclaró, también a través de sus redes sociales, que el ingreso a la posesión presidencial era con tarjeta de invitación.



"Cuando vi el video de Julián Gallo (Lozada) fui a hablar con seguridad y protocolo, también con bancada Farc, @VictoriaSandino me explicó que a él se le quedó la tarjeta", afirmó la senadora.​

Calma.



Hoy el ingreso es con tarjeta de invitación. Cuando vi el video de Julián Gallo (Losada) fui a hablar con seguridad y protocolo, también con bancada Farc, @VictoriaSandino me explicó que a él se le quedó la tarjeta. Entrada a plenaria de senado es normal, sin tarjeta. https://t.co/6hgcngxmxV — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 7 de agosto de 2018

Cuando se presentó el incidente, el equipo de comunicaciones de Duque publicó un mensaje afirmando que todos los senadores estaban invitados al evento: "Queremos aclarar algunas informaciones de prensa y redes sociales en el sentido de que no se está permitiendo el ingreso a los congresistas miembros del partido político Farc. Queremos que todos sepan que no es cierto. Todos los miembros del partido Farc fueron invitados y su ingreso está permitido, al igual que cualquier otro congresista".

