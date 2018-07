'Nunca he pensado en quitarle a la Corte conocimiento de mi caso'

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este lunes que "nunca" ha sido su intención hacer algo para que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia sobre la investigación que ese alto tribunal lleva en su contra por supuesto soborno y fraude procesal.

Las declaraciones fueron entregadas en rueda de prensa junto con sus abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera, desde la residencia de Uribe en Rionegro.



El exmandatario afirmó que por su mente "nunca ha pasado mi cabeza tomar una decisión para sustraer a la Corte del conocimiento de la investigación".



"Siempre he pensado que así el congresista renuncie eso sigue de conocimiento de la Corte, nunca ha sido mi intención hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer el tema", expresó Uribe.



A pesar de la insistencia de la prensa, el senador del Centro Democrático rehusó a referirse concretamente a si mantendrá o no su renuncia al Senado de la República.



Durante el encuentro con medios de comunicación, el exmandatario junto al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien también es investigado, revelaron una serie de conversaciones que demostrarían que no no influyó sobre testigos.



Una de las conversaciones que hace parte de la defensa de Uribe Vélez, ante la citación a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, es un chat del exparamilitar del Huila, Carlos López, alias Caliche, del 21 de febrero pasado.



En la conversación ‘Caliche’ le insiste al congresista Álvaro Hernán Prada, también investigado por la Corte, en la que se refiere al proceso. "Hable con el jefe. Que hable con Granados. Y ya les doy puerta pa' que mande eso. Sería un duro golpe a ese Cepeda. ¿Le comentó al doctor Uribe? Deme dos minutos de su tiempo. Donde le llegó (sic)”, le escribió López al congresista.

La defensa de Uribe y Prada señala que esto demuestra que fue López quien buscó y le hizo ofrecimientos al congresista y no al contrario.



"Ni mis abogados ni mi persona hemos cometido delitos", dijo Uribe.



El senador también se refirió a la versión de que supuestamente él estaría buscando afectar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso en su contra.



"¿Ese cuento de que yo iba mandar a matar a Monsalve? ¿De cuándo acá? Pregúntele al general Naranjo", dijo Uribe, en respuesta a si consideraba que unas declaraciones eran válidas y otras no. "¿De cuándo acá yo mando a mandar testigos? ¿De cuándo acá yo presiono testigos?". Dijo que él tiene derecho a criticar y confrontar los testimonios como los de Juan Guillermo Monsalve.



Sobre el testimonio de la exfiscal Hilda Niño, Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, aseguró que un acta aportada por la Fiscalía a la JEP confirma lo que ha dicho la exfiscal: que la abordaron mientras era funcionaria de Justicia y Paz para manipular el caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.



EN DESARROLLO...