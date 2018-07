Álvaro Hernán Prada y su relación con el caso de Uribe

Junto con la apertura de indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez se conoció que el alto tribunal también llamó al representante a la Cámara por el departamento del Huila Álvaro Hernán Prada.



El representante es miembro del Centro Democrático y al igual que Uribe Vélez, Prada también fue llamado por la Corte Suprema por los delitos de soborno y fraude procesal.



A través de su cuenta de Twitter, el representante aseguró estar dispuesto a “colaborar con la justicia para esclarecer la verdad”. Sin embargo, también manifestó estar “extrañado” porque la Corte lo citó a indagatoria sin antes haber escuchado su versión libre.

Además, aseguró que: “No he cometido nunca ningún delito, y lo voy a probar, y lo digo con todo el respeto pero con toda la vehemencia” aseguró Prada este martes. En la mañana de este miércoles anunció que no renunciará a su curul y le pidió a Uribe tampoco hacerlo.



En un comunicado Prada contó su versión de los hechos y afirmó haber sido contactado por Rodrigo Vidal, a quien describe como “un hombre de bien de Garzón (Huila)” quien a su vez conocía a “un señor” Carlos López y quien le dijo ser amigo de Juan Guillermo Monsalve, quien estaba pagando cárcel por paramilitarismo.

“No he cometido nunca ningún delito y lo voy a probar, y lo digo con todo el respeto pero con toda la vehemencia”. FACEBOOK

TWITTER

Supuestamente Monsalve quería declarar en un video que había sido víctima de sobornos por parte del senador Iván Cepeda para que declarara en contra de Álvaro Uribe a cambio de asilo político, dinero y libertad.



“Nunca he recibido una insinuación del ex presidente Álvaro Uribe para participar en defensa suya ante la administración de justicia” aseguró Prada, quien también afirmó que no conoce a Monsalve y jamás ha hablado con él.



Sin embargo, el argumento de la Corte es que Prada habría hecho que Monsalve se contactara con el abogado Diego Cadena, quien presuntamente habría ofrecido dinero por manipular los testimonios en favor de Uribe.

Las polémicas de Prada

Prada es abogado de la Universidad de la Sabana, ha trabajado en la Caja Agraria, la fundación por la Paz de Colombia y fue director Nacional de Registro Civil.



Se lanzó al Congreso por primera vez para el periodo legislativo 2014-2018, en el que tuvo un cupo en la Cámara de Representantes con la lista cerrada de su partido. Su primer periodo como congresista fue entre los años 2014 y 2018 en la cámara de Representantes por el departamento del Huila, durante el cual fue vicepresidente de la comisión Primera Constitucional y de la comisión Especial de Ordenamiento Territorial.



En febrero del año pasado el congresista se vio envuelto en una polémica por haber compartido en su cuenta de Twitter un montaje fotográfico en el que aparecen un grupo de líderes del movimiento Voces de Paz.



Las insignias se trataban de un montaje y el representante escribió “Cuando les digo que son guerrilleros Farc, dicen que no son, pero yo veo el logo del grupo terrotista con claridad en su uniforme”.



Meses después, en junio, tras el atentado del Centro Comercial Andino en Bogotá, el representante dijo que “Cuando ocurre un acto criminal generalmente uno rodea al mandatario de turno, indistintamente de la posición política, pero es que nunca en Colombia había ocurrido lo que está pasando”, expresó Prada en la W Radio para esa época.



Además, en su cuenta de Twitter publicó que “No podemos esperar que haya elecciones, hay que sacar al presidente del terrorismo ya”. Sus declaraciones despertaron el debate en las redes sociales.



El congresista es conocido por sus trinos en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y sus declaraciones. Del mandatario saliente ha dicho que “el único producto que potenció fue la coca”.

ELTIEMPO.COM