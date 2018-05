Por primera vez caso disciplinario contra magistrado llega al Senado

Después de varios meses entre el tintero, finalmente la Cámara de Representantes decidió este martes acusar ante el Senado al exmagistrado Henry Villarraga, señalado de supuesto asesoramiento ilegal a un oficial del Ejército envuelto en una investigación por ‘falsos positivos’.

Con 88 votos por el sí y 6 por el no, el pleno de la Cámara envió la investigación contra Villarraga al Senado para que este defina si lo declara “indigno” políticamente y si hay méritos para que el proceso avance.

El extogado es señalado de haber intervenido en un conflicto de competencias que había en el Consejo Superior de la Judicatura, del que era miembro, en favor del coronel del Ejército Róbinson González del Río.

El caso de González del Río, quien fue condenado por ‘falsos positivos’, estaba en la justicia ordinaria y el oficial buscaba que lo conociera la justicia penal militar, para lo cual buscó a Villarraga, quien supuestamente lo habría asesorado ilegalmente.



El representante investigador del proceso, Nicolás Guerrero, explicó que “efectivamente hubo conversaciones” entre Villarraga y González del Río sobre estos hechos.



“La solicitud que se estaba discutiendo en la Judicatura era un conflicto de competencias en el que la intención de González del Río era que su caso por ‘falsos positivos’ fuera a la justicia penal militar y para ello habló con Villarraga”, aseguró Guerrero.



La decisión sobre el exmagistrado se convirtió en un hecho inédito, ya que es la primera vez que la Cámara de Representante acusa ante el Senado a un exintegrante de una alta corte por hechos que son de materia disciplinaria.



En el pasado, procesos contra magistrados como Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, o Gustavo Malo, de la Corte Suprema de Justicia, han ido a parar ante el Senado, pero por señalamientos de carácter penal y no disciplinario.



En los dos casos señalados anteriormente, el camino es que el Senado, si halla los méritos suficientes, acuse ante la Corte Suprema de Justicia, pero en este caso no se sabe.



En este sentido, Guerrero afirmó que el Senado “tiene que adelantar la investigación por indignidad política”, pero que, por ser la primera vez que se presenta una acusación de esta naturaleza, todavía no es claro quién debe sancionar a Villarraga.



“Habría quienes piensen que la sanción final le correspondería al Senado, pero también quienes consideren que debería ser la Procuraduría”, aseguró el congresista.



