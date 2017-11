¿Plebiscito y modificaciones al acuerdo garantiza blindaje jurídico?

El resultado del plebiscito que pretendía refrendar el acuerdo de paz de La Habana y las modificaciones que se le hicieron al texto luego de su derrota, fueron los puntos de partida en la discusión sobre si está o no blindado el pacto de la guerrilla y el Gobierno.

Las reflexiones se dieron este jueves en el marco del foro ‘¿Quedó blindado el acuerdo? Sí o No’, organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, en Bogotá. sobre si está blindado o no el pacto firmado entre el Gobierno y las Farc.



El primero en hablar sobre el tema fue el precandidato presidencial por Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que el acuerdo no está blindado ni jurídica ni políticamente porque no hubo un acuerdo nacional, tal y como lo propuso el uribismo.



“No podemos olvidar que en todo este tránsito hubo un pronunciamiento popular que dijeron 'No'”, afirmó Trujillo.



A esto la candidata presidencial Clara López respondió que “el plebiscito (del 2 de octubre) negó el acuerdo de La Habana, pero este no es el acuerdo de la Habana, es el del Teatro Colón que tiene múltiples modificaciones”.



Para López el acuerdo para la terminación del conflicto está totalmente blindado. Dijo que inclusive el Plan Marco, que se desarrollará a partir del acuerdo, plantea una política de Estado por los próximos 10 años.



“El nuevo acuerdo que incluyó el 99 por ciento de las exigencias del ‘No’. Ese fue el que se firmó en el Teatro Colón, y el que hoy está blindado”, dijo el senador por ‘la U’ Roy Barreras.



“El acuerdo tiene una fuerza de estabilidad jurídica suficiente para hacerlo cumplir, hay las características especiales para que sea cumplido de buena fe por el Estado colombiano” Rodrigo Uprimny abogado e investigador del Centro de Estudios de Dejusticia.



POLÍTICA