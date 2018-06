¿Por qué jueces y magistrados se oponen a la consulta anticorrupción?

En una carta al Consejo Nacional Electoral el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia –Corjusticia-, sostiene que esta organización promoverá la abstención al mecanismo de participación ciudadana de la Consulta Popular Anticorrupción.

La consulta se realizará el próximo 26 de agosto. Para su aprobación se necesita la participación de al menos una tercera parte del censo electoral, alrededor de 12 millones de votos.



El magistrado Hermens Darío Lara explica cuáles son los argumentos para promover la abstención:



- “No se soluciona ningún problema de corrupción en Colombia y puede servir para otros intereses”.



- “Las preguntas que se hacen al votante tienen, en su mayoría, respuesta en la legislación actual del sistema anticorrupción del país y se está dando la imagen que desde el Presidente de la República, pasando por ministros, el salario que tienen es producto de la corrupción y ese no puede ser el mensaje para un país que está tratando de salir adelante”.



- “Los diferentes estatutos anticorrupción ya tocan los temas de la contratación pública. Debemos es poner a funcionar estas normas”.



- “Planteamos un pacto anticorrupción con Congreso y Presidencia para poner a funcionar lo que ya se tiene y no una consulta en la que se va a gastar más dinero”.

Hasta el 3 de julio las organizaciones tienen plazo para inscribirse en apoyo o abstención a la consulta anticorrupción.



ELTIEMPO.COM