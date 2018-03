Abogado dice que ciudadanos deben vigilar trabajo de sus congresistas

El abogado Johann Wolfgang Patiño, el demandante en el proceso contra Luz Adriana Moreno, habló con EL TIEMPO sobre cómo el ausentismo impacta el desarrollo de los proyectos en el Congreso y del caso concreto de la representante a la Cámara Luz Adriana Moreno.

El ausentismo es tema reiterativo cuando se habla del Congreso, ¿por qué demandó el caso de Moreno?



El año pasado, el Consejo de Estado negó una demanda contra el congresista Manuel Antonio Carebilla porque no cumplía con todas las inasistencias que la norma dice; sin embargo, recordó que dentro de las causales para perder la investidura estaba el no presentarse a las plenarias donde se deciden los temas de mayor relevancia, eso se sumó a que por la época se estaba hablando mucho del ausentismo, entonces empecé una investigación no contra una persona en específico o un partido y encontré el nombre de Moreno. El caso era bien diciente porque según los listados ella llegó en algunas oportunidades después, incluso, de seis horas de iniciadas las sesiones o en otras se quedó solo 14 minutos.



Es muy importante resaltar que no es cualquier inasistencia la que castiga la ley, sino aquellas en las que se discuten temas vitales en las plenarias y no se tiene una excusa válida.

¿Cuál es el impacto de este fallo?



El peor descrédito de las personas que tienen que representar los intereses de la gente es que no los representen y que la gente no se de cuenta. La intención de la Constitución de 1991 era empoderar a los ciudadanos y que los poderes estuvieran más cercanos a ellos, por eso es muy importante que los ciudadanos vean que tienen no solo el derecho de participar en elecciones, sino también el de hacerles control a los líderes políticos.



Usted dice que hizo una investigación. ¿Qué otras cosas encontró?



La falta de quorum ocasiona un daño significativo al desarrollo de los proyectos por cuenta de la acumulación de estos. Según la revisión, entre julio y diciembre del 2015 se hicieron 27 sesiones, de las cuales 15 se malograron por falta de quorum y se llegaron a acumular 30 proyectos. Por la misma razón, entre marzo y junio del 2016 se malograron 18 sesiones de 30 y se acumularon unos 43 proyectos. Y en los siguientes seis meses se acumularon hasta 24 proyectos porque no hubo quorum en 17 sesiones.



