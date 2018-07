¿Cómo quedan los partidos políticos frente al nuevo gobierno?

Como hace tiempo no sucedía, el presidente electo, Iván Duque, se encargó de conformar su equipo de trabajo prácticamente sin la participación de los partidos políticos, con excepción del suyo, el Centro Democrático.

Para muchos, Duque fue fiel a lo que manifestó durante la campaña presidencial, en la cual advirtió que no habría repartición de puestos ni ‘mermelada’ en su gobierno. Y a fe que lo ha cumplido. Al menos hasta el momento.



El hecho de que los partidos políticos con asiento en el Congreso no tengan una expresión en el gabinete del presidente electo deja a las colectividades y a los congresistas con un poco más de libertad e independencia para estudiar los proyectos de ley y de reforma constitucional que el nuevo gobierno envié al Legislativo.



Y al mismo tiempo le impone a la administración entrante el reto de conseguir que los congresistas apoyen sus iniciativas legislativas solamente por convicción y sin nada a cambio.



Dos expresidentes del Congreso, Luis Fernando Velasco y José David Name, han coincido en que la labor del nuevo gobierno para armar una coalición fuerte que impulse los proyectos oficiales sin participación en la administración no será sencilla.



Para Velasco, las mayorías de 81 senadores que eligieron al uribista Ernesto Macías como presidente del Congreso “se van a poner a prueba de acuerdo con los temas que se debatan”.



“Habrá temas muy sensibles como son la revisión de los acuerdos de paz y pronostico que en una estudio de lo pactado, las mayorías que eligieron a Macías o no se mantienen o van a ser menores”, afirmó el senador liberal.



Name, por su lado, aseguró que aunque al lado del nuevo presidente hay “alrededor de 61 votos seguros” en el Senado, “le va a tocar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez trabajar un poquito más a fondo en esas mayorías”.



Se espera que en las próximas semanas, con el debate y votación de proyectos de ley y de reforma constitucional, se comience a ver cómo será la nueva relación entre el gobierno entrante y los partidos políticos y sus congresistas.



