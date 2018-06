Claudia López y Antanas Mockus anuncian que votarán por Gustavo Petro

Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y el senador electo Antanas Mockus, ambos del partido Alianza Verde anunciaron este viernes que votarán por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial del 17 de junio.

El anuncio lo hicieron en frente de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como iglesia del Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá. Se escogió este sitio porque en el voto nacional se hizo uno de los pactos de paz más simbólicos en el país, que puso fin a la guerra de los mil días a comienzos del siglo pasado.



"Esta iglesia se empezó a construir al término de la guerra de los mil días. Representa por la unidad del país a pesar de los conflictos, por eso es el escenario que hemos escogido para compartir este anuncio", dijo Claudia López, quien destacó que con Duque el equilibrio y de la separación de poderes estaría en riesgo.



López también escribió en su cuenta de Twitter que "no es respetuoso con los ciudadanos pretender que el cambio siempre esté en cabeza de uno. Por eso venimos acá sin miedo a pedirles a Petro y Robledo que lideren la unidad, la reconciliación y la esperanza que Colombia necesita".

El candidato Gustavo Petro, una vez entró al recinto abrazó fuertemente a Mockus, a Ingrid Betancourt, quien en los últimos días también se sumó a su candidatura y a su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo.



Mockus dijo: "aquí estamos personas muy distintas, que permaneceremos distintas, pero queremos ejercer nuestro rol de ciudadanos, que quieren cumplir sus roles. Les agradezco a las personas que me acompañan aquí, porque de su inteligencia lideran procesos valiosos. Aquí nos une la pedagogía".



El profesor Mockus resaltó que el partido Verde dio libertad a sus militantes para votar por Petro o en blanco. "En eso me he movido yo", dijo el senador electo, y quien con una serie de preguntas hizo que Petro se comprometiera en público con seis condiciones.



"1. No hacer una Constituyente, respetar la estabilidad institucional y la autonomía municipal y regional; 2. Respetar el derecho a la propiedad privada; 3. Aplicar el principio de responsabilidad fiscal; 4. Garantizar la meritocracia en la elección de cargos públicos; 5. Comprometerse con los siete mandatos de la consulta anti-corrupción; y 6. Ejecutar una política de desarrollo de sostenible y de mitigación y adaptación frente al cambio climático que sea consistente y seria".



Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Colombia Humana, desde hace varios días invitó al diálogo al profresor Mockus.



El pasado 31 de mayo, Alianza Verde, parte de la Coalición Colombia que impulsó la candidatura de Fajardo, dejaron en libertad a sus militares de votar por Gustavo Petro o en blanco, pero en ningún caso fueron autorizados a votar o defender la candidatura de Iván Duque.



Verdes, como los congresistas, Jorge Iván Ospina y Angélica Lozano, ya habían anunciado su voto por el candidato de la Colombia Humana.



Fajardo, y su movimiento de base, Compromiso Ciudadano, anunció también en días pasados que votará en blanco, reivindicando así una bandera de centro que defendió durante su campaña: “ni Duque, ni Petro”, repitió varias veces.

Hollman Morris, de la campaña de Colombia Humana, a propósito de la adhesión dijo que esta se trata de una coalición de la esperanza que representa Gustavo Petro.



"Crece la esperanza, los deseos de cambio por un nuevo país más que nunca, entre todos cambiaremos la historia de Colombia del país y queremos que Gustavo Petro sea nuestro presidente”, dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA