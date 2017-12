Senado impugnará decisión que le ordena revivir curules de paz

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó este martes que la Mesa Directiva de la corporación ya tiene tomada la decisión de impugnar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo conminó a enviar el proyecto que crea las 16 curules de paz para que sea promulgado.

“Nos vamos a tomar los tres días que nos dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para reunir los elementos necesarios, pero la decisión es impugnar ese fallo”, dijo a EL TIEMPO.



Este lunes se conoció un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pide a Cepeda enviar el proyecto de acto legislativo que crea 16 curules de paz al Presidente de la República para su promulgación.

Adicionalmente, la sección segunda del Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente del Senado publicar el proyecto en la gaceta del Congreso para que este tenga control de constitucionalidad.



Las dos decisiones judiciales se dieron en el marco de la controversia jurídica que existe entre el Gobierno y el Senado por las mayorías exigidas para aprobar la conciliación de esa iniciativa, la cual se votó el pasado 30 de noviembre en la plenaria de esta corporación.



Mientras que el Gobierno sostiene que se necesitaban 50 votos, los mismos que se obtuvieron en la votación de esa conciliación, la Mesa Directiva del Senado insiste en que eran 51.



En este sentido, Cepeda reiteró que para el Senado el proyecto se “archivó” y que, por lo tanto, “no existe” y por consiguiente no hay nada que enviar para ser promulgado.



En medio de la controversia, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, anunció que no firmará el proyecto que crea estas circunscripciones transitorias para su promulgación ya que para él “es una flagrante violación del principio de separación entre las ramas del poder”.



“No firmaré la norma en cuestión para su envío a promulgación del Presidente de la República. La actual dignidad que ejerzo exige de mi parte la defensa de la separación de poderes sin la cual no puede existir la democracia”, afirmó Lara.

En la otra orilla, el exjefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana y candidato presidencial, Humberto de la Calle, apoyó la decisión y pidió obedecerla.



“Senador Cepeda, le pido acatar de forma inmediata el fallo del Tribunal de Cundinamarca y enviar el acta de aprobación de las circunscripciones de paz a Presidencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Senador Cepeda, le pido acatar de forma inmediata el fallo del Tribunal de Cundinamarca y enviar el acta de aprobación de las circunscripciones de paz a Presidencia. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 19 de diciembre de 2017

En todo caso la impugnación que determinó la Mesa Directiva del Senado a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solamente se resolvería hasta el próximo año ya que la vacancia judicial comienza este martes.

¿Qué dice la tutela?

La segunda decisión judicial sobre las 16 curules de paz la notificó este martes la sección segunda del Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, la cual ordenó al presidente del Senado publicar el proyecto en la gaceta del Congreso para que este tenga control constitucional.



El fallo de tutela protege, entre otros, los derechos “a la paz” y a la “participación en política” de un grupo de ciudadanos liderados por Róbinson López Descanse, integrante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac).



En el fallo, el juzgado ordenó “al Secretario General y al Presidente del Congreso” que “de manera inmediata se inserte en la Gaceta del Congreso” el proyecto que crea las 16 curules de paz para “sujetarlo al control de la Corte Constitucional”.



Estas dos decisiones judiciales están sujetas a impugnaciones por parte del Senado, las cuales terminarían en instancias como la Corte Constitucional, donde varios expertos han coincidido en que las mayorías están a favor del Gobierno.

