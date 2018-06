Así se mueven los candidatos a una semana de la segunda vuelta

El candidato Iván Duque, además del apoyo de trabajadores del sector azucarero del Valle del Cauca que recibió este viernes, también logró que jóvenes emprendedores de esa región lo respalden. Tiene previsto cerrar su campaña, este domingo, último día para actos en plaza pública, en el Eje Cafetero.



Mientras tanto, Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana, quien recibió un apoyo significativo para su aspiración presidencial, el de la excandidata vicepresidencial Claudia López, antigua fórmula de Sergio Fajardo, y del senador electo Antanas Mockus, tiene previsto no hacer un cierre de campaña tradicional. Al estilo de Fajardo, recorrerá las calles de capitales del país.



Así se mueven los dos candidatos, a una semana de la segunda y definitiva vuelta presidencial.

Duque recibió respaldo de sindicatos del Valle

El candidato Iván Duque estuvo este viernes en Cali, donde recibió el respaldo de un sector de las centrales obreras del Valle del Cauca, especialmente del sector azucarero y agroindustrial.



“El candidato nos ha respondido que con él, más que los paros y las huelgas, vamos a tener el acceso directo a su gobierno para solucionar los problemas del momento y futuro sin necesidad de recurrir a las confrontaciones” dijo Nelson Amaya, el asesor sindical que dio a conocer el apoyo.



Duque, por su parte, dijo que fomentará “la concordia y el trabajo mancomunado entre trabajadores y empleadores”.



También en Cali, el aspirante presidencial recibió el apoyo de la Andi del Futuro, una comunidad de jóvenes emprendedores que destacaron sus propuestas en innovación.

Desde la capital del Valle, Duque afirmó que quiere tener “un gabinete que represente la diversidad regional”, se mostró partidario de que este “muestre una transición generacional” y afirmó que le gustaría que “la mitad” de las carteras estén a cargo de mujeres.



El aspirante presidencial por el Centro Democrático se comprometió a “recuperar la autoridad y la seguridad” del Pacífico colombiano y sobre el caso de Tumaco, en particular, dijo que quiere “devolverle un puerto pesquero eficaz, con mejor infraestructura para conectar la producción con las zonas de consumo del país”.



Duque también se comprometió a trabajar con el alcalde de Cali, Maurice Armitage, para poder “frenar el crecimiento exponencial de muchos crímenes” en esa ciudad.



También aprovechó su visita a la capital del Valle para reunirse con Ricardo ‘Gato’ Pérez, el nuevo presidente del América de Cali, equipo de fútbol de sus afectos y viejas glorias de ese conjunto.



En la mañana de este sábado estará en diferentes localidades de Bogotá y en la tarde, en Mosquera, Cundinamarca. Este domingo, último día para manifestaciones en plaza pública, recorrerá el Eje Cafetero. Estará en Armenia, Pereira y Manizales.



La estrategia para la última semana es contar “puerta a puerta” sus propuestas y tener un contacto directo con la ciudadanía. Estará principalmente en reuniones en Bogotá.

Claudia López y Mockus se sumaron a Petro

Gustavo Petro recibió este viernes el apoyo para su aspiración presidencial de Claudia López, excompañera de fórmula de Sergio Fajardo, y del senador electo Antanas Mockus, con el compromiso de respetar 12 condiciones concretas.



En el acto de adhesión, que se realizó en la iglesia del Voto Nacional, en el centro de Bogotá, Petro se comprometió a no expropiar, a no convocar una asamblea constituyente, a manejar los recursos públicos como recursos sagrados, a impulsar la iniciativa privada, a garantizar la democracia pluralista, a respetar el Estado social de derecho y el acuerdo de paz, a nombrar a los más capaces, a garantizar la igualdad de género, a impulsar el tránsito ordenado a las energías limpias y la educación pública, gratuita y de calidad y a garantizar el cumplimiento de los resultados de la consulta anticorrupción.



Esos 12 compromisos quedaron literalmente fijados en dos piezas de mármol que el profesor Mockus le entregó al candidato de Colombia Humana, quien afirmó que si gana en la segunda vuelta, los pondrá en el despacho presidencial.



López dijo que aunque mantiene “diferencias políticas con Petro” lo apoya porque no tiene diferencias a nivel “ético”. Enfatizó que votará por él porque un gobierno suyo sería “por primera vez en la historia del país” uno “de la ciudadanía, de cambio y controlado”.



Petro no tiene previsto realizar un cierre de campaña formal. A menos de que haya un debate en Bogotá, prevé permanecer fuera de la capital. Estará, al estilo de Fajardo, volanteando en las calles de Bucaramanga, Cali, Palmira, Pasto, Tunja, Cartagena, Barranquilla y Manizales y se reunirá con gremios, entre estos, los de artistas y actores.



Este viernes, ante las reclamaciones hechas por su campaña sobre supuestas inconsistencias en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial en 1.706 mesas (donde fueron depositados unos 600.000 votos) de 27 departamentos, el Consejo Nacional Electoral determinó que el candidato solo recuperó 238 votos.



