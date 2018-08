Camino despejado para que Córdoba sea el nuevo contralor

Carlos Felipe Córdoba, un pereirano de apenas 38 ños, profesional en relaciones internacionales y gobierno de la universidad Externado de Colombia y sin una militancia marcada en un partido específico, aseguró este viernes el apoyo político suficiente para ser elegido Contralor General de la República.



Sin manifestar una sola palabra en público sobre sus aspiraciones, Córdoba superó con éxito las pruebas técnicas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), ocupando el tercer puesto entre todos los participantes.



Luego, cuando la comisión accidental del Congreso habilitó a los diez finalistas, Córdoba obtuvo el segundo lugar.



Esta semana fue desgranando en su favor, uno por uno, el apoyo de los principales partidos políticos con asiento en el Congreso.



Primero fueron los liberales. El pasado martes las bancadas de este partido se reunieron con su jefe, el expresidente César Gaviria, y anunciaron su apoyo al pereirano.



Dos días después ‘la U’ y Cambio Radical, también hicieron público su respaldo a él. En esto intervino el propio exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Con el apoyo de esos tres partidos ya Córdoba estaba prácticamente elegido.

El paso atrás

Pero ayer en la tarde, los conservadores, que a mitad de semana habían depositado su voto a favor del exmagistrado Wilson Ruiz, dieron reverso y decidieron respaldarlo.



“Tras reflexiones internas y consultas lideradas por el expresidente Andrés Pastrana, el Partido Conservador ha decidido dar su apoyo a Carlos Felipe Córdoba, en su aspiración a ser Contralor General de la República”, hizo saber ayer tarde de manera oficial el conservatismo.

Nuevo voto conservador

Uno fue el voto de los conservadores antes de que el expresidente Andrés Pastrana llegara como interlocutor de esa colectividad, y otro después.



“Creemos que Carlos Felipe Córdoba tiene las calidades para ser un excelente Contralor, y además brinda las garantías de seriedad e imparcialidad que ese cargo requiere”, acotó el presidente de los conservadores, Henrán Andrade.



Aunque el expresidente Álvaro Uribe intentó hasta última hora persuadir a otros partidos para que acogieran a uno de los suyos pero esta labor no le resultó.



Al no generarse un apoyo significativo en favor de José Félix Lafaurie, uno de los candidatos más representativos del Centro Democrático, este partido tenía ayer la decisión prácticamente lista de apoyar a Córdoba.



Con el inminente respaldo del Centro Democrático, Córdoba logra el mayor consenso posible en el actual Congreso. Solo quedarían por fuera del grupo de apoyo a su candidatura los sectores de oposición, que reúnen a los ‘verdes’, al Polo Democrático, la Farc y la Lista de la Decencia, entre otros. Tienen cerca de 46 votos y se reunirán el próximo lunes, antes de la elección, para sentar su posición.



La senadora Victoria Sandino (de la Farc) dijo que si bien los sectores de oposición tenían claro por quién no votar (en ningún caso por José Félix Lafaurie), el lunes se reunirán para decidir su voto.



El Congreso de la República en pleno está citado para este lunes a las 2 de la tarde con el propósito de elegir a la persona que asumirá la responsabilidad de fiscalizar el uso de todos los recursos del Estado, en un momento en que el país libra una dura batalla contra la corrupción.



