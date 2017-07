Proponen cambios en dirección de 'la U'

Por medio de su cuenta en Twitter, el senador Armando Benedetti publicó un vídeo en el que anunció que para las próximas elecciones no podrá seguir siendo copresidente de dicha colectividad.

La principal razón de su retiro, según el mismo Benedetti, es que no podrá "seguir como presidente de ‘la U’ al aspirar al Senado”.



Acutalmente Benedetti es uno de los tres copresidentes de esa colectividad. Esa dignidad la comparte con el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y con el representante a la Cámara Berner Zambrano.



Benedetti afirmó que es "partidario" de desmontar el modelo de dirección colegiada y que "con el presidente Santos, jefe natural de la U, buscaré que sea Aurelio Iragorri el jefe único".



En dialogo con La W, Iragorri, actual Ministro de Agricultura, afirmó que en este momento está enfocado en contener el brote de fiebre aftosa que se ha detectado en varias partes del país.



“Les agradezco que tengan mi nombre en cuenta, pero mientras esté el brote de aftosa” y hasta que esto no esté resuelto, no pienso sino en “trabajar por la ganadería colombiana”, afirmó el Ministro.



A la pregunta de si aceptaría la dirección única de 'la U' si esta problemática, que tiene enredadas las exportaciones de carne colombiana, no existiera, Iragorri respondió que "lo pensaría".



POLÍTICA