Los ‘verdes’ votarán divididos en la segunda vuelta presidencial

La Alianza Verde, el último partido al que le faltaba definir su postura frente a la segunda vuelta presidencial, dejó este jueves en libertad a sus militantes y dirigentes para votar por Gustavo Petro o en blanco.

Al mismo tiempo prohibió de manera categórica votar por Iván Duque, candidato del Centro Democrático.



“Ninguno (de ellos) está autorizado a votar o defender la candidatura de Iván Duque”, decidió esa colectividad, pues a su juicio esta representa “las maquinarias tradicionales, corruptas y clientelistas: el gavirismo, el vargasllerismo, el santismo, el uribismo” y “apoyarlo significa regresar a un pasado de violencia y estigmatización que pone en riesgo la implementación del proceso de paz”.

Los ‘verdes’, que impulsaron la candidatura de Sergio Fajardo, como socios de la Coalición Colombia, irán divididos a segunda vuelta, pero en un ambiente amigable.

Unos, como Antonio Navarro, Antonio Sanguino y Angélica Lozano, consideran que la mejor manera de enfrentar “el riesgo” que representa Duque es votando por Petro.



“He luchado toda mi vida contra el clientelismo y la política tradicional. Toda ella está hoy con Duque. No me rindo ni paso votando en blanco. Votaré por Gustavo Petro”, afirmó Navarro.

Para otros, la mejor opción “es no tomar partido” y votar en blanco. “Ambas posturas son igualmente respetables y legítimas”, dijo Claudia López, quien no ha definido por quién votará.



Eso sí, los ‘verdes’ que apoyarán la candidatura de Petro, y la de su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, excongresista ‘verde’, pusieron seis condiciones a la Colombia Humana para dar su respaldo: “No convocar una constituyente, respetar la propiedad privada, aplicar el principio de responsabilidad fiscal, garantizar la meritocracia para los cargos públicos, comprometerse con la consulta anticorrupción y una política seria en materia medioambiental”.



A juicio de los ‘verdes’, con la decisión que tomaron este jueves reiteran su postulado de que pueden ser diferentes sin ser enemigos, independientemente de su orientación política y, en razón a eso, rechazaron “cualquier estigmatización” de la que puedan ser objeto los votantes de Petro o de Duque.Los ‘verdes’ le pidieron a Sergio Fajardo que no abandone la política.

POLÍTICA