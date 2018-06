SuperFüds, la empresa que transforma la vida saludable en la región

Si bien las modas y tendencias de la salud han llegado y se han ido, esta vez la categoría saludable parece que llegó para quedarse. “Hay una revolución de consumo consciente a nivel global. El consumidor de la nueva generación está cansado de las marcas tradicionales con productos poco saludables, altamente procesados, con ingredientes/químicos perjudiciales para la salud y que no son amigables con el medio ambiente” asegura, Sebastián Hernández, CEO y Cofundador de SuperFüds.

De acuerdo con la firma Euromonitor Internacional, se estima que durante el 2017, las ventas mundiales de alimentos saludables llegaron a $1 trillón de dólares. Por su parte Colombia no ha sido ajena a esta tendencia. Según el estudio La Revolución de los alimentos en América Latina más del 70% de los colombianos quiere ver en los supermercados, alimentos 100% naturales y el 59% busca productos bajos en azúcar.



“Estas cifras nos indican que el consumidor está -pidiendo a gritos- una variada oferta en alimentación saludable que todavía no ha logrado encontrar. Lo que nos hemos dado cuenta es que las grandes cadenas no entienden a esta nueva generación de consumidores y por ende no se están logrando conectar con ellos. Inclusive cuando finalmente logran asimilar que productos quiere este consumidor nuevo, la carga administrativa de trabajar con cientos de proveedores pequeños no es atractiva para su negocio y por eso desisten en el camino” afirma Hernández.



Es así como nace SuperFüds para ser el canal entre el proveedor y el cliente final en aras de suplir esa necesidad de productos transparentes y altamente nutritivos. SuperFüds es una distribuidora especializada en productos saludables que está revolucionando la forma en que los consumidores y las marcas trabajan juntos con el mismo propósito: empoderar a las personas a vivir una vida saludable y ecológica. Esta compañía agrupa cientos de productos saludables hechos por proveedores locales que antes no llegaban a las manos de los consumidores puesto que pertenecen a pequeños empresarios que no tienen la capacidad operativa y financiera para llegar a los retailers más importantes del país.



Durante los dos años que esta iniciativa lleva en el mercado, ha tenido un gran éxito, logrando contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de miles de consumidores, quienes están satisfechos de encontrar en los supermercados una variada oferta de alimentos saludables, y a su vez, los proveedores de dicho segmento han hallado a un aliado importante que los conecta con las grandes superficies y por ende, los impulsa a mejorar sus ventas y canales de distribución.



Actualmente, esta empresa cuenta con más de 80 proveedores exclusivos, 450 clientes en 36 ciudades del país, ventas por encima del millón de dólares y un crecimiento entre el 2016 y 2017 del 215%.



El objetivo de SuperFüds es transformar la vida saludable en Latinoamérica y empoderar a todo el ecosistema: desde el consumidor, el retailer y el pequeño empresario.



Lo que opinan los aliados



Farmatodo, una de las cadenas de autoservicio más grande del país, destaca que a través de SuperFüds pueden brindar las mejores opciones para una alimentación saludable, ampliando la oferta para el cuidado integral de la salud y de esta forma, satisfacer las necesidades y gustos de los clientes, explica, Teodoro Zubillaga, country manager de Farmatodo.



De la misma manera, uno de sus más fieles proveedores como lo es Segalco, agradece y menciona que trabajar con SuperFüds, ha sido una experiencia interesante, pues han podido abrir más mercado de nicho, distribución punto a punto con varios productos, lo cual ha incrementado su rentabilidad para todos los jugadores, afirma, Javier Pinilla, director y cofundador de Segalco.