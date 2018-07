El 70% de los carros en Colombia no está asegurado

Según un balance realizado por el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Tulio Zuloaga, el 70% de los vehículos que circula por las calles del país no está asegurado frente a eventualidades como el robo, una modalidad que en 2017 alcanzó a más de 30 mil motos y automóviles. Buscando ayudar a los colombianos a asegurar el patrimonio de sus familias, segurocanguro.com busca ponerle freno a esa cifra entendiendo que adquirir un seguro para su automóvil es algo que antes tomaba demasiado tiempo pero ahora se puede hacer con unos pocos clics.

Esta plataforma digital con más de 50 empleados, que nació en Colombia en 2015 con capital sueco, busca cambiar la forma tradicional de comprar seguros de automóvil generando confianza en los dueños de los vehículos para que los adquieran ahorrando tiempo y dinero, gracias a la tecnología e Internet.



Con más de 40 opciones de las 11 principales aseguradoras del país -Sura, Allianz, AXA Colpatria, Seguros Bolívar, Equidad, Mapfre, Seguros del Estado, SBS, Liberty, HDI y Previsora-, segurocanguro.com permite comparar fácilmente las diferentes opciones de seguros que hay en el mercado y escoger la mejor.



Sus creadores explican que gracias a la tecnología pueden conectar la plataforma con las centrales de información de las aseguradoras y así generar en tiempo real el valor y coberturas de las pólizas según los datos que el cliente suministra.



Pero segurocanguro.com no es un simple comparador, es una guía para quienes buscan el mejor seguro todo riesgo para su automóvil. Luego de ingresar la información y comparar los seguros, los clientes reciben asesoría personalizada por parte de expertos que responden sus inquietudes, detallan las coberturas y escuchan sus necesidades.



Gracias al empoderamiento de sus clientes a través de precios y coberturas para adquirir el seguro que necesitan, la plataforma en el último trimestre ha asesorado a más de 11.000 personas en Colombia y ha logrado un importante crecimiento anual del 500% desde su inicio en el año 2015.



LOS RETOS DE UN SECTOR EN CRECIMIENTO



En los últimos 4 años el sector de seguros ha tenido un crecimiento promedio del 11%, una cifra muy por encima del promedio de crecimiento del país. Esto se debe al fuerte crecimiento de la clase media que se espera crezca un 37% para el 2020 y un 46% para el 2025, según datos de Fasecolda y la baja penetración histórica de seguros en Colombia. Sin embargo, el reto de segurcanguro.com está en digitalizar un sector que siempre ha vendido por medio de asesores tradicionales.



“Colombia es un país muy interesante en este momento. Es un país que por su historia no ha aprovechado su potencial innato. Es aquí donde vemos una oportunidad y creemos que el desarrollo, el cual se asimila al que vivió Suecia a partir de los años 50 hasta los años 70. Para esto es necesario la digitalización de las industrias tradicionales, como lo son las pólizas de seguro. Esto no solo nos permite revolucionar la industria sino también lograr que más colombianos estén asegurados gracias la facilidad que brindamos a través de nuestro servicio (…)” explicó Martín Alvemo, gerente general de segurocanguro.com.



Otro de los retos de la plataforma está en generar una cultura sobre la importancia de que los colombianos tengan asegurados sus automóviles pues así están protegiendo sus familias y hasta su patrimonio. Y qué mejor que hacerlo con la transparencia que permite comparar precios y coberturas gracias a la digitalización de la venta de seguros.



Muchos de los procesos en el sector ya han empezado a digitalizarse -el SOAT, por ejemplo, ya no se compra en estaciones de gasolina, sino que se adquiere por Internet- y segurocanguro.com tiene muy clara su visión: ser la primera empresa asesora de seguros online que digitalice 100% la compra de un seguro todo riesgo.