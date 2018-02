‘Comercio electrónico sigue creciendo pese al bajo consumo’

A pesar de la desaceleración en el consumo de los hogares colombianos, el comercio electrónico sigue creciendo. Así lo sostiene Juan Manuel Saravia, co-fundador de la plataforma Wishper, quien también habla de emprendimiento y los retos de la innovación en el país.

Colombia atraviesa por un momento de desaceleración en el consumo de los hogares. Si eso lo sienten los comerciantes tradicionales, ¿en el comercio electrónico es más complejo?



Si bien se pudo percibir una desaceleración en el comercio en línea, y las transacciones acumuladas de 2017 no fueron las que se esperaban, el e-commerce sigue creciendo de manera importante frente a períodos anteriores (17% de 2016 al 2017). Diferente a los comercios físicos, el comercio electrónico tiene la facilidad de ajustarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno ya que no depende de grandes infraestructuras físicas o de inventarios para su operación. En el caso puntual de Wishper logramos disparar más de 200 transacciones en los primeros 10 días de diciembre, lo que nos permitió probar nuestro modelo.



¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las empresas que deciden innovar?



El principal obstáculo es encontrar un problema real para solucionar. Es muy fácil caer en la trampa de creer que hay una necesidad que en realidad no existe. En el caso puntual de Wishper y a partir de la investigación realizada en campo por nuestro equipo, descubrimos que los compradores en Colombia todavía no se sienten del todo seguros de disparar una transacción en línea. Por esta razón decidimos ser pioneros en crear una experiencia de compra rápida y sencilla desde dispositivos móviles, la cual a su vez cuenta con un elemento de interacción social alrededor de los productos. Este elemento social le genera más tranquilidad al comprador potencial.



El segundo obstáculo más importante es desarrollar la solución al problema, en tiempo record y siempre entendiendo lo que el usuario final espera. En este sentido se hace imperativo convertirse en una empresa que toma decisiones a partir de los datos recogidos dentro de la misma plataforma para ajustar funcionalidades o lanzar algunas nuevas.



¿Colombia es un país de emprendedores?



Si y esto se puede evidenciar con más de 323.000 empresas creadas solo en 2017 en todos los sectores de la economía, según Confecámaras. Lamentablemente todavía tenemos ecosistemas desarticulados y que no comparten un objetivo en común, el cual debería ser el de crear país a partir de nuevas propuestas de valor y modelos de negocio disruptivos. Hace falta promover aún más la creación de proyectos que sean: escalables, replicables y de base tecnológica. Para Wishper nos enfocamos en que nuestro modelo contara con esos tres elementos. Adicional a esto nuestra vitrina está compuesta en su gran mayoría de productos colombianos de la mejor calidad, apoyando directamente a microempresarios colombianos.



¿Cómo nació Wishper y qué valor agregado tiene para diferenciarse de otras empresas del mismo segmento?



Wishper nace de una investigación de más de 1 año y medio que incluyó más de 1200 entrevistas personalizadas con usuarios potenciales y en donde encontramos que los consumidores todavía no se sienten del todo tranquilos de disparar transacciones en línea. Por esta razón y buscando semejanza con otros modelos ya existentes a nivel mundial como Fancy, creamos una red social de compras donde los usuarios pueden antojarse, compartir y comprar desde sus dispositivos móviles. En este orden de ideas pueden ver lo que otras personas (familiares, amigos o influenciadores) han comprado y si tuvieron una experiencia positiva o negativa. Nuestro gran diferenciador es ese elemento social alrededor de los productos: nuestra plataforma para hacer compras en menos de 5 clics y los tiempos de entrega son cortos que en su gran mayoría no superan los 2 días.



¿La gente sí está comprando por internet? ¿Se ve esto reflejado en su realidad financiera? ¿Hay apoyo de parte del Gobierno para emprender?



La muestra más interesante de que la gente está dispuesta a comprar por internet son casos como Rappi, Cabify o FitPal. Cada uno en su categoría ha logrado cautivar usuarios que hace unos años no se les hubiera ocurrido acceder a un producto o servicio desde una plataforma tecnológica. El reto entonces es crear experiencias de compra suficientemente fáciles de usar y con propuestas de valor claras para los usuarios. En Wishper pudimos ver un crecimiento en ventas desde el momento del lanzamiento del App, así como una percepción positiva de nuestra tecnología por parte de muchos de los usuarios. En cuanto a si hay apoyo o no del gobierno, los emprendedores no podemos depender nunca de una sola solución, lo que nos obliga a ser muy creativos a la hora de conseguir recursos para darle viabilidad a una idea.



¿Cuántos empleos genera la compañía?



Con solo 5 meses de haber sido lanzada al mercado, Wishper genera 12 empleos directos donde el grueso del equipo está enfocado en desarrollo tecnológico y el diseño del producto.



¿Qué proyectos tienen para el futuro?



Dentro de nuestra ruta de desarrollo el reto más importante que tenemos es integrar el servicio de inteligencia artificial y computación cognitiva (Watson de IBM) para mejorar la experiencia de compra y siempre recomendar los productos ideales para cada usuario. Además queremos incluir funcionalidades como comprarle un regalo a otra persona directamente desde la Wishper o compartir la compra de un producto entre 2 o más usuarios.